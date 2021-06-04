Şeyma Subaşı'ndan ilginç yüzük açıklaması: "Yüzük fiyatını dolar olarak yazsaydınız..."

Bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Subaşı'ndan şaşırtan yüzük açıklaması geldi. Yakın zamanda sevgilisini ailesi ile tanıştıran ve düğün hazırlıkları içinde olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün evlilik teklifi aldı. Alsaloussi tarafından takılan yüzüğün fiyatı çok konuşulurken Subaşı tarafından açıklama yapıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yüzüğün fiyatını dolar olarak yazsaydınız fiyatına belki bir tık yaklaşırdınız diyen Subaşı, açıklamalarıyla yine çok konuşuldu.
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin kendisine evlilik teklifi yaptığı anları paylaştı. Alsaloussi'nin evlilik teklifi yaptığı sırada Subaşı'na verdiği tek taş yüzük de dikkat çekti. Subaşı'nın evlilik teklifi aldığı anlar, sosyal medyada çok konuşulurken, Subaşı'na takılan yüzük merak edilmeye başlanmıştı.
Şeyma Subaşı, aldığı teklifin ardından tek taşı ile paylaşım yaptı. Evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı’ya, Mısırlı milyarder sevgilisinin hediye ettiği ve dünyaca ünlü bir markaya ait olduğu iddia edilen tektaş yüzüğün fiyatının ise 801.540 TL olduğu öne sürülmüştü.
Sosyetik güzel aldığı evlilik teklifi ve yüzük hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Şeyma Subaşı İnstagram üzerinden yaptığı açıklamada bir cevap vermemem lazım ama her şeyi bildiğini sanan ancak bir şey bilmeyen basın bunu hak ediyor diye başladığı açıklamasında, "Eğer yüzüğün fiyatını dolar olarak yazsaydınız belki bir tık yaklaşırdınız, ayrıca o söylediğiniz marka da değil. Harry Winston hadi şimdi doğru fiyatı bulup yazmaya çalışın. Ah pardon ne kadar temiz olduğuna ve kaç karat olduğundan da emin olun. Hani siz daha iyi bilirsiniz sonuçta benim hakkımda her şeyi. Hadi bakalım yeni rakam bekliyorum." ifadelerini kullanarak magazin basınını hedef aldı.
Yüzüğünün gerçek değeri ve markasının yanlış yazılmasından rahatsız olan sosyetik güzel sözlerine devam ederek "Bu arada e oyuncuyum ne de başka bir şeyim ülkede. O yüzden ne yazarsanız yazın hayatıma dokunamıyorsunuz. Yazdıklarınızla ne işime engel olabiliyorsunuz ne aileme ne de arkadaş çevreme. Çok şükür sizinle hiçbir işim yok hayatımın zirvesini yaşıyorum her anlamda" şeklinde açıklamasıyla herkesi şaşırttı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum