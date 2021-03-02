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Şeyma Subaşı'ndan milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş poz! Elini koyduğu yer olay oldu

02.03.2021 09:41 | Son Güncelleme:
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Mısırlı milyarder sevgilisiyle yaşadığı aşkın her anını gözler önüne seren Şeyma Subaşı, yeni bir paylaşımda daha bulundu. Subaşı, bu kez sosyal medyasından sevgilisinin elinin kalçasında olduğu sarmaş dolaş fotoğraf karesine yer verdi.

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Şeyma Subaşı, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile her anını paylaşmaktan bıkmayan Subaşı, bugün de çok konuşulacak bir fotoğraf karesini takipçilerine sundu.

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"DOLGUN CÜZDAN EŞİ DEMEK İSTEDİ"

Sosyal medyasından Alsaloussi'nin kalçasını tuttuğu ve sarmaş dolaş oldukları fotoğraf karesine yer veren Subaşı, paylaşımına, "Ruh ikizi" notunu ekledi. Samimi fotoğraf sonrası kullanıcılar ise, "Dolgun cüzdan eşi demek istedi sanırım", "Ruh değil de para diyelim biz ona", "Bankamatiğe sarılmış gibi çıkmış", "Para bitince ruhun başkasıyla eşleşir fazla şey yapma" şeklinde yorumlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Instagram
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