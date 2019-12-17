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Şeyma Subaşı'ndan yeni yıla özel minili poz

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 13:59 | Son Güncelleme

YouTube kanalından yayınladığı videolarıyla gündeme oturan açıklamalar yapan Şeyma Subaşı, bu sefer de kırmızı mini elbisesiyle verdiği yılbaşı pozuyla adından söz ettirdi.

Şeyma Subaşı'ndan yeni yıla özel minili poz

Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı yeni yıl için süper mini elbisesiyle poz vermeyi ihmal etmedi. Kısa bir süre önce YouTube kanalı açarak günlük yaşantısını paylaşan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Subaşı bu sefer yakın zamanda yükleyeceği videosunun haberini vermek için kırmızı parlak elbisesiyle verdiği pozları paylaştı.

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Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında gelen ve her pozuyla adından söz ettiren Subaşı, "Noel ruhu sezonu" diyerek yakın zamanda YouTube kanalına yeni bir video yükleyeceğini duyurdu.

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Subaşı bu haberi verirken de kırmızı göğüs dekolteli mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı. Şeyma'nın selfie yaptığı karedeki derin göğüs dekoltesi ve minisi takipçilerinden tam not aldı.

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