Şeyma Subaşı'ndan yeni yıla özel minili poz

Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı yeni yıl için süper mini elbisesiyle poz vermeyi ihmal etmedi. Kısa bir süre önce YouTube kanalı açarak günlük yaşantısını paylaşan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Subaşı bu sefer yakın zamanda yükleyeceği videosunun haberini vermek için kırmızı parlak elbisesiyle verdiği pozları paylaştı.

Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında gelen ve her pozuyla adından söz ettiren Subaşı, "Noel ruhu sezonu" diyerek yakın zamanda YouTube kanalına yeni bir video yükleyeceğini duyurdu.

Subaşı bu haberi verirken de kırmızı göğüs dekolteli mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı. Şeyma'nın selfie yaptığı karedeki derin göğüs dekoltesi ve minisi takipçilerinden tam not aldı.

