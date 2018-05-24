Şeyma Subaşı'nı kızdırdılar

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri de Şeyma Subaşı. Instagram'ı aktif kullanan Subaşı sık sık yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

Geçtiğimiz gün paylaştığı bir videoda oynarken görülen Acun Ilıcalı'nın eşinin giydiği elbise bazı Instagram sayfalarında haber oldu. Ilıcalı ise bu haberleri pek beğenmedi.

"ŞEYMA SUBAŞI’NDAN TRANSPARAN PAYLAŞIM!"

Yapılan haberde "Acun Ilıcalıı’nın eşi Şeyma Subaşı bir partide paylaştığı görüntüleriyle çok konuşuldu. Subaşı’nın dans ederken yüklediği videoda transparan görüntü dikkat çekti" yorumuna yanıt gecikmedi. Subaşı bu açıklamaya hemen yanıt verdi.

Şeyma Subaşı; "O kadar eminsiniz yani bikini olmadığına. Ne garip insanlarsınız ya ne diyim yazk" ded. Ardından yorumların devam etmesi üzerine ise "İçin gözüküyor diyen insanlar ilk fotoğrafa yakınlaştırarak bakın bikini üstü olduğu belli oluyor... Artık bir şeyden emin olmadan haber yapmayın iftira da atmayın!" diyerek tepkisini ortaya koydu.

