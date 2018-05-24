MAGAZİN

Şeyma Subaşı'nı kızdırdılar

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.05.2018 10:13 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı yapılan bir haberi çok kızdı

Şeyma Subaşı'nı kızdırdılar

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri de Şeyma Subaşı. Instagram'ı aktif kullanan Subaşı sık sık yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

Geçtiğimiz gün paylaştığı bir videoda oynarken görülen Acun Ilıcalı'nın eşinin giydiği elbise bazı Instagram sayfalarında haber oldu. Ilıcalı ise bu haberleri pek beğenmedi.

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"ŞEYMA SUBAŞI’NDAN TRANSPARAN PAYLAŞIM!"

Yapılan haberde "Acun Ilıcalıı’nın eşi Şeyma Subaşı bir partide paylaştığı görüntüleriyle çok konuşuldu. Subaşı’nın dans ederken yüklediği videoda transparan görüntü dikkat çekti" yorumuna yanıt gecikmedi. Subaşı bu açıklamaya hemen yanıt verdi.

Şeyma Subaşı; "O kadar eminsiniz yani bikini olmadığına. Ne garip insanlarsınız ya ne diyim yazk" ded. Ardından yorumların devam etmesi üzerine ise "İçin gözüküyor diyen insanlar ilk fotoğrafa yakınlaştırarak bakın bikini üstü olduğu belli oluyor... Artık bir şeyden emin olmadan haber yapmayın iftira da atmayın!" diyerek tepkisini ortaya koydu.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ALLAH'ım bizi bunlar kadar dert sahibi yapma..!! nasıl bir imtihandır bunlarınki..!! dertlere bak içinde ne varmış ne yokmuş onu anlatmanın derdine düşmüş yazık günah kadına bu kadar yüklenmeyin..!! birde onu savunan avukatları yakınlaşın fotoya bikini var demişler onların da dertleri de çok büyük..!! ne desem bilemedim :/
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