Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki kafesi kepenk indirdi

Sık sık yaptığı tatillerle ve pozlarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, Bebek'te Healthyish adını verdiği kafesini kapattı. Dükkanın kepenklerini indiren Subaşı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'Bir smoothie ile 5 saat oturuyorlar. 20 TL bir smoothie... Oturuyorlar bana bakıyorlar' ifadelerini kullanmıştı.

Bir yıllık kirası eski eşi Acun Ilıcalı tarafından ödenen Subaşı, aylık 80 bin TL kira veriyordu.

Şeyma Subaşı kafeyi kapatma nedenini şu sözlerle açıklamıştı:

"Healthyish'in enerjisini düşürdüm. Çünkü oranın sahibi benim. Herkes bunu biliyor. 'Ben geldiğimde geliyor' gibi bir sistem varsa bu işlemez. Öyle değil... Ben orada olduğum zaman, bizim çalışanlara bile enerji veriyordum. Benim enerjimle onlar bile yükseliyorlardı.

Ben oradan çıktığım zaman, başka bir yere çıktığım zaman o Healthyish tamamen personelinden yemeğine kadar enerjisel olarak düştü. Yemeklerimiz hala çok güzel. O düşünce belki müşteri memnun kalmadı, geldi gitti... Gerçekten kiramız çok yüksek. Normalde hiçbir yerde olmayan bir kira ücreti var, biz de ödüyoruz. Bebek'in en güzel yerinde olduğu için... Ve biz alkol satmıyoruz. Yaklaşık 80 bin TL kirası olan bir yer. Bir smoothie ile 5 saat oturuyorlar. 20 TL bir smoothie... Oturuyorlar bana bakıyorlar. Bu para çıkıyor ama benim cebime bir şey girmiyor. Bir şeyin içine girmek kadar, doğru yerde çıkmak da bence doğru bir adımdır." (HaberTürk)

