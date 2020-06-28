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Şeyma Subaşı'nın bikinili pozları yine olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 11:39 | Son Güncelleme

Sevgilisini İtalya'ya gönderdikten sonra tatiline kızı Melisa ile Bodrum'da devam eden Şeyma Subaşı bir yandan da kendi markası için kolları sıvadı. Şeyma Subaşı son olarak sosyal medya hesabından bikinili karelerini paylaştı.

Bebek’te bulunan restoranını işletmek konusunda hedeflerini tutturamayan Şeyma Subaşı, üç gün önce farklı bir iş kolunda faaliyet göstereceğini açıklamıştı. Yaptığı yoğun spor çalışmaları sonrasında fit bir vücuda sahip olan Subaşı, tekstil sektörüne adım attı.

Subaşı kendi markasının tanıtımı için bikiniyle objektif karşısına geçti. Yaptığı tanıtım sonrasında bikinili pozlarına ağırlık veren Subaşı, bu defa yanında kızı Melisa varken çekilmiş karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Subaşı bu kareleri “kızınızın ruh haline ayak uydurmanız ve yeni bikini resminizi çekmeniz gerektiğinde…” notuyla paylaştı.

Subaşı'nın bu pozları sosyal medyada tepki çekti. Bir kısım kızının bu halini paylaşmasına tepki gösterirken bir kısım ise Subaşı'nın fotoşop yaptığını iddia etti.


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