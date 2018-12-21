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Şeyma Subaşı'nın bikinili pozuna beğeni yağdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.12.2018 11:28 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Instagram'daki hayatına tam gaz devam eden Şeyma Subaşı bu sefer paylaştığı pozuyla "cesaretinin dozu arttı" yorumunu yaptırdı.

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bikinili fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Şeyma Subaşı paylaşımını yoruma kapatmayı da ihmal etmedi.

Şeyma Subaşı Instagram'ı bırakmıyor

Acun Ilıcalı ile hızlı bir şekilde boşanan Şeyma Subaşı gündemden düşmüyor! Geçen sene Fransa'da dünyaevine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı 8 dakikada boşanarak 2018 yılının magazin bombaları arasında yerini almıştı.
Boşandıktan sonra alacağı nafakayla gündemden düşmeyen Subaşı, bir Miami'de bir İstanbul'da. Gezme konusunda kimsenin eline su dökemediği Subaşı'nın bu paylaşımı çok cesur bulundu.
Bikinisi pozuyla beğeni toplayan Instagram'ın en ünlülerinden biri olan Şeyma Subaşı gelecek yorumları düşünmüş olmalı ki yorum kısmını da kısıtlı yaptı.
Şeyma Subaşı, iddiaya göre bir giyim bir de kozmetik firmasının birer 1 milyon liralık reklam teklifini kabul etmişti. Şeyma Subaşı, lüks hayatını sürdürmek için sosyal medya hesabından reklam işbirliklerine de başlamıştı.
Şeyma Subaşı, Ilıcalı ile evliyken bu tarz fotoğraflarla ilgili gelen yorumlara "Şortlarımda sıkıntı yok, Acun üst dekolteden hoşlanmaz" yanıtını vermişti.
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