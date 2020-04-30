Şeyma Subaşı'nın dekolteli pozlarına oruç tepkisi!

Geçtiğimiz gün İtalyan sevgilisi ile oruç tuttuğunu açıklayan Şeyma Subaşı'nın Instagram'dan paylaştığı mini elbiseli cesur fotoğraflarına tepki yağdı.

Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı cesur paylaşımlarıyla yine takipçilerini kızdırıp gündem oldu. Ramazan ayında yaptığı dekolteli paylaşımlara yorum yağdı.

Subaşı geçtiğimiz gün sevgilisi için "Oruç tutuyor yani çalışıyor diyelim. Su içiyor sadece" demişti. Ünlü sosyal medya fenomeninin mini elbiseli cesur pozlarının ardından bu açıklamalar hatırlatıldı.

Subaşı'nın bu pozlarına takipçilerinden tepki yağdı. Bir takipçisi, ''oruç sadece yememekle olmuyor'' yorumunu yaparken bir başka takipçisi ise, ''Oruç nerede kaldı'' yorumunu yaptı.

Virüsten korunmak için market alışveriş dışında sokağa çıkmayan Subaşı ve sevgilisi bu süreci verimli kullanmak için evde spor yapmaya başlamıştı. Oruçlu iken spor yapan Subaşı, zorlandığını da Instagram'dan paylaştığı bir fotoğraf ile gösterdi.