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Şeyma Subaşı'nın dekolteli pozlarına oruç tepkisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 09:26 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yine gündem olmayı başardı. Ramazan ayında dekolteli pozlar paylaşınca takipçileri 'bu nasıl oruç tutmak' diyerek ünlü ismi eleştirdi.

Geçtiğimiz gün İtalyan sevgilisi ile oruç tuttuğunu açıklayan Şeyma Subaşı'nın Instagram'dan paylaştığı mini elbiseli cesur fotoğraflarına tepki yağdı.

Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı cesur paylaşımlarıyla yine takipçilerini kızdırıp gündem oldu. Ramazan ayında yaptığı dekolteli paylaşımlara yorum yağdı.
Subaşı geçtiğimiz gün sevgilisi için "Oruç tutuyor yani çalışıyor diyelim. Su içiyor sadece" demişti. Ünlü sosyal medya fenomeninin mini elbiseli cesur pozlarının ardından bu açıklamalar hatırlatıldı.
Subaşı'nın bu pozlarına takipçilerinden tepki yağdı. Bir takipçisi, ''oruç sadece yememekle olmuyor'' yorumunu yaparken bir başka takipçisi ise, ''Oruç nerede kaldı'' yorumunu yaptı.
Virüsten korunmak için market alışveriş dışında sokağa çıkmayan Subaşı ve sevgilisi bu süreci verimli kullanmak için evde spor yapmaya başlamıştı. Oruçlu iken spor yapan Subaşı, zorlandığını da Instagram'dan paylaştığı bir fotoğraf ile gösterdi.
Subaşı, paylaştığı fotoğrafa şu notu düşmüştü: "Bağımlılığımıza direnemedik. Bugün de egzersiz yapınca acıktık ve susadık. Daha iftara 3 saat var."
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Şeyma Subaşı, Şeyma Subaşı oruç,

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
leküm diküm veliye din. sizin dininiz size benim dinim bana. Allah böyle emretmiş. Bize ne onun orucundan size ne onun orucundan. kime ne kimin orucundan. Ramazan olunca bu fotoğrafa bakmak günah da ramazan dışında sevap mı? Kime ne oruç tutarken giydiği kıyafetten, kime ne bu kıyafeti paylaşmasından, kime ne oruç tutup tutmamasından. Ama takip edip etmemek, kıskanıp kıskanmamak senin elinde.
teşhirci
çok önemli gerçekten
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