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Şeyma Subaşı'nın düğününe günler kaldı! İstanbul'dan sadece 15 kişi davet etti

15.04.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin 5 Mayıs'ta Marakeş'te gerçekleşecek olan düğünleri ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Subaşı'nın çok az bir süre kalan düğününe İstanbul'dan sadece 15 kişiyi davet edeceği öğrenildi.

Şeyma Subaşı'nın düğününe günler kaldı! İstanbul'dan sadece 15 kişi davet etti

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te evlenecek olan Şeyma Subaşı, büyük bir ekiple düğünü için son hazırlıklarını yapıyor.

İki gün iki gece sürecek düğününde iki farklı gelinlik giyecek olan Şeyma Subaşı, düğünü için İstanbul'dan sadece 15 kişiyi Marakeş'e götüreceği ortaya çıktı.

şeymaa

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt yazısında, Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin düğünü hakkında şu ifadeleri kullandı:

şeyma meedo

"Şeyma'nın düğünü için İstanbul'dan sadece 15 kişinin Marakeş'e gideceğini duydum. Müstakbel eniştemiz Meedo masraftan kaçındığı için mi bu kadar az kişiyi davet ettiler bilmiyorum ama bu 15 kişinin kimler olduğunu da çok merak ettim doğrusu."

şeyma subaşı bekarlığa veda

Şeyma Subaşı, daha önce bekarlığa veda partisine sadece abonelerin şahitlik edeceğini duyurmuş, Şeyma Subaşı'nın bekarlığa veda partisinden paylaşımları takipçilerini tatmin etmemişti.

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