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Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Meedo evleniyor mu? Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Meedo kiminle evleniyor?

06.07.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan ve Subaşı ile evlenmesi beklenen Meedo'nun evlilik hazırlığında olduğu iddiaları şaşırttı. Haberlere göre Meedo, İsrailli bir modele gönlünü kaptırdı. Ünlü ismin model ile evlenip evlenmeyeceği merak edildi. Peki Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Meedo evleniyor mu? İşte ayrıntılar...

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Meedo evleniyor mu? Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Meedo kiminle evleniyor?

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi bir dönem evliliğin kıyısından dönmüştü. Şeyma Subaşı’nın Meedo lakaplı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşaması olay olmuş ve ikilinin evlilik haberleri yayılmıştı. Peki Meedo evleniyor mu?

ŞEYMA SUBAŞI'NIN ESKİ SEVGİLİSİ MEEDO EVLENİYOR MU?

Subaşı'nın eski sevgilisi Meedo’nun sık sık Subaşı’na aldığı pahalı hediyeler konuşulmuştu. Haziran ayında ikinci defa anne olacağını duyuran Subaşı, kısa bir süre sonra yüksek stres nedeniyle bebeğini kaybettiğini açıklamıştı.

Çokça takip edilen ikili, sonrasında ilişkilerini sürdürememişti. Toplamda 1,5 yıl süren ilişkilerini Mart ayında noktalamışlardı. Subaşı’nı çabuk unuttuğu söylenen Meedo, 1 ay sonra İsrailli model Eden Polani ile ilişki yaşamaya başlamıştı.

Meedo, geçtiğimiz hafta ise Paris’ta sevgilisiyle yemek yerken görüldü. Ünlü ismin evlenip evlenmeyeceği merak edilirken, evlilik hazırlıklarına başladığı öğrenildi.

"ŞEYMA'DAN İYİ Kİ KURTULDUM" DEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Ünlü isim Meedo hakkında pek çok söylenti yayılırken, Meedo'nun yakın çevresine yeni ilişkisinde çok mutlu olduğunu söylediği ve “Şeyma’dan iyi ki kurtuldum. Eden ile çok mutluyum, yakın zamanda evlenmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandığı iddia edildi.


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Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı meedo alsaloussi
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