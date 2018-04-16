Şeyma Subaşı'nın festival tarzı!

Coachella festivalinden paylaşım yapmaya doymayan Şeyma Subaşı hayranlarının beğenisini topladı.

Şeyma Subaşı tarzıyla beğeni topladı

1 / 7 Şeyma Subaşı’nın ülkemizde tanınmasına bir hayli katkıda bulunduğu Coachella festivali, Türkiye’de öyle çok bilinir oldu ki, ünlü isimler bu yıl adeta Kaliforniya’ya akın etti…

2 / 7 Murat Dalkılıç, Hande Erçel, Burcu Esmersoy ve sevgilisi Berk Suyabatmaz, Murat Boz, Hadise ve kız kardeşi Derya Açıkgöz, Hacı Sabancı ve sevgilisi, Zeynep Nazlı Kayı ve daha pek isim halen orada…

3 / 7 Herkes Hande Erçil'in cesur tarzını konuşurken Şeyma Subaşı biraz gölgede kaldı.

4 / 7 Şeyma Subaşı geçen yıl kıyafet seçiminde daha cesurdu… Ancak yine de tarzıyla 'ben buradayım' diyordu.

5 / 7 Subaşı festivalden paylaşım yapmaya da doğmadı ve hayranlarının beğeni yağmuruna tutuldu.

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