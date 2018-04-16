MAGAZİN

Şeyma Subaşı'nın festival tarzı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.04.2018 10:43 | Son Güncelleme

1999’da düzenlenmeye başlanan, iki yıl ara verip 2001’de gelenekselleşen ve 2012’den beri iki hafta sonuna yayılan Coachella festivalinde Şeyma Subaşı da var

Coachella festivalinden paylaşım yapmaya doymayan Şeyma Subaşı hayranlarının beğenisini topladı.

Şeyma Subaşı tarzıyla beğeni topladı

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Şeyma Subaşı’nın ülkemizde tanınmasına bir hayli katkıda bulunduğu Coachella festivali, Türkiye’de öyle çok bilinir oldu ki, ünlü isimler bu yıl adeta Kaliforniya’ya akın etti…
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Murat Dalkılıç, Hande Erçel, Burcu Esmersoy ve sevgilisi Berk Suyabatmaz, Murat Boz, Hadise ve kız kardeşi Derya Açıkgöz, Hacı Sabancı ve sevgilisi, Zeynep Nazlı Kayı ve daha pek isim halen orada…
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Herkes Hande Erçil'in cesur tarzını konuşurken Şeyma Subaşı biraz gölgede kaldı.
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Şeyma Subaşı geçen yıl kıyafet seçiminde daha cesurdu… Ancak yine de tarzıyla 'ben buradayım' diyordu.
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Subaşı festivalden paylaşım yapmaya da doğmadı ve hayranlarının beğeni yağmuruna tutuldu.
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Şeyma Subaşı Coachella

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