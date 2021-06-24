MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı'nın izinden gitti! Selin Ciğerci de haberlere sinirlenerek yüzüğünün gerçek fiyatını açıkladı

Şeyma Subaşı'nın izinden gitti! Selin Ciğerci de haberlere sinirlenerek yüzüğünün gerçek fiyatını açıkladı

24.06.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, giydiği elbiselerin ve takılarının fiyatına dair yapılan haberlere sinirlendi. Tıpkı Şeyma Subaşı gibi yüzüğün fiyatını düzeltmeyi de ihmal etmedi.

Şeyma Subaşı'nın izinden gitti! Selin Ciğerci de haberlere sinirlenerek yüzüğünün gerçek fiyatını açıkladı

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, son dönemde ticaret hayatında yükselişe geçen isimlerden biri oldu. Futbolcu Gökhan Çıra ile yaptığı çok konuşulan evlilik bile artık kozmetik markasıyla kazandığı başarının gölgesinde kalmaya başladı. Instagram'da tam 4.1 milyon takipçisi olan Selin Ciğerci, sık sık giydiği kıyafetleri ve muhteşem takılarını paylaşarak kitlesini büyütmeye başladı. Ama bu hamleler zaman zaman da başına iş açtı. Kozmetik markasıyla bu kadar para kazanamayacağını düşünenler Selin Ciğerci'ye çamur atmaya başladı. Kullandığı ve giydiği her şeyin fiyatı magazin sayfalarını süslemeye başlayan Selin Ciğerci, sonunda fena patladı. Şeyma Subaşı gibi yüzüğün fiyatını düzeltse de ona taş atmaktan da kaçınmadı.

Fiyatı dudak uçuklattı

Selin Ciğerci

Bir magazin sayfasında takılarının ve aksesuarlarının fiyatının yanlış yazıldığını gören Selin Ciğerci, duruma hemen müdahale etti. Pırlantasının 6 milyon değil tam 11 milyon TL olduğunu söyleyen ünlü isim ünlüler camiasına da verdi veriştirdi: "Eksik yazılmış düzeltme yapıyorum direkt benden duyun yüzük 11 milyon. Ayrıca foto altına yazılan yorumları az çok tahmin ediyoruz çalışıyorum, kazanıyorum, çok şükürler olsun, yardımlarımı yapıyorum, vergi kaçırmıyorum. Ayrıca başkaları gibi sahte takıp gercek demiyorum. Kendim aldım, başkasına aldırtmadım. Allah'ım herkese nasip etsin kendi kazandığı helal para ile zevkini sürdürmeyi."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Peş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldıPeş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldı
Karpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdıKarpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdı
Şok eden tatil pozlarına devam: "Çok güzelim..."Şok eden tatil pozlarına devam: "Çok güzelim..."
Anahtar Kelimeler:
Selin Ciğerci Şeyma Subaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! 30 Haziran'da kutlanacak

Erdoğan imzaladı! 30 Haziran'da kutlanacak

Bilim insanları şokta! 218 gündür iyileşemedi

Bilim insanları şokta! 218 gündür iyileşemedi

EURO 2020'de Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020'de Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

Motorine ÖTV düzenlemesi

Motorine ÖTV düzenlemesi

ABD'de BioNTech aşısı olanlarda yan etki şüphesi

ABD'de BioNTech aşısı olanlarda yan etki şüphesi

Hamile olduğunu açıklamıştı! Şeyma Subaşı'dan üzücü haber

Hamile olduğunu açıklamıştı! Şeyma Subaşı'dan üzücü haber

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tekne pozlarıyla açıkladı! "Milyonlar içinde yüzdüğüm..."

Tekne pozlarıyla açıkladı! "Milyonlar içinde yüzdüğüm..."

Aleyna Tilki'ni annesinden bikinili paylaşım!

Aleyna Tilki'ni annesinden bikinili paylaşım!

TikTok fenomeni minik bikinisiyle nefes kesti

TikTok fenomeni minik bikinisiyle nefes kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.