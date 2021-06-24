Şeyma Subaşı'nın izinden gitti! Selin Ciğerci de haberlere sinirlenerek yüzüğünün gerçek fiyatını açıkladı

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, son dönemde ticaret hayatında yükselişe geçen isimlerden biri oldu. Futbolcu Gökhan Çıra ile yaptığı çok konuşulan evlilik bile artık kozmetik markasıyla kazandığı başarının gölgesinde kalmaya başladı. Instagram'da tam 4.1 milyon takipçisi olan Selin Ciğerci, sık sık giydiği kıyafetleri ve muhteşem takılarını paylaşarak kitlesini büyütmeye başladı. Ama bu hamleler zaman zaman da başına iş açtı. Kozmetik markasıyla bu kadar para kazanamayacağını düşünenler Selin Ciğerci'ye çamur atmaya başladı. Kullandığı ve giydiği her şeyin fiyatı magazin sayfalarını süslemeye başlayan Selin Ciğerci, sonunda fena patladı. Şeyma Subaşı gibi yüzüğün fiyatını düzeltse de ona taş atmaktan da kaçınmadı.

Fiyatı dudak uçuklattı

Bir magazin sayfasında takılarının ve aksesuarlarının fiyatının yanlış yazıldığını gören Selin Ciğerci, duruma hemen müdahale etti. Pırlantasının 6 milyon değil tam 11 milyon TL olduğunu söyleyen ünlü isim ünlüler camiasına da verdi veriştirdi: "Eksik yazılmış düzeltme yapıyorum direkt benden duyun yüzük 11 milyon. Ayrıca foto altına yazılan yorumları az çok tahmin ediyoruz çalışıyorum, kazanıyorum, çok şükürler olsun, yardımlarımı yapıyorum, vergi kaçırmıyorum. Ayrıca başkaları gibi sahte takıp gercek demiyorum. Kendim aldım, başkasına aldırtmadım. Allah'ım herkese nasip etsin kendi kazandığı helal para ile zevkini sürdürmeyi."

