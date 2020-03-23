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Şeyma Subaşı'nın karantina günlüğü! Kendini temizliğe verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 21:30 | Son Güncelleme

İtalya'dan gelen sevgilisiyle birlikte kendini karantinaya alan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından güneş gözlükleriyle temizlik videosu paylaştı. Şeyma Subaşı karantina günlerinde neler yaptığını, evinde nasıl vakit geçirdiğini de yazdı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, yurt dışından gelenler için 14 gün karantina süresi belirlenmişti. Şeyma Subaşı da italya'dan gelen sevgiliyle birlikte 14 günlük karantinaya girdi.

Günlerdir evden çıkamayan Subaşı, sosyal medya hesabından, takipçilerine karantina videosu paylaştı.Kendini temizliğe veren Subaşı, elektrikli süpürgeyle temizlik yaptığı sırtada güneş gözlükleriyle poz verdi. Babası Acun ile birlikte Dominik'te bulunan kızı Melisa'yı çok özlediğini ifade eden Şeyma Subaşı, evde nasıl vakit geçirdiğini de yazdı.

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"ESKİ FOTOĞRAF VE VİDEOLARIMIZI İZLİYORUM"

İşte Subaşı'nın karantina günlüğü:

"Oldukça zor bir dönemden geçiyoruz ama bu vesileyle sahip olduklarımız için şükretmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İçinde kendimi izole edip uzun zamandır yapamadıklarımı yapıp, okuyamadığım kitapları okuyup kendime vakit ayırabileceğim bir evim olduğu için şanslı sayılanlardanım. Durum her geçen gün daha kötüye gitse de hala dışarıda bizim için çalışmak zorunda olanlar var.

Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm o insanların emekleri için minnettarım. Bu süre zarfı boyunca ben de uzun zamandır yapmadığım şeyler yaptım. Normalde de aşırı titiz biri olduğum için elimde süpürge-toz bezi gün boyu evimi temizledim, inanmazsınız ama çamaşır makinesinin tüm ayarlarını bu süre zarfında tamamen çözdüm. Evinde her gün çok daha fazlasını yapan herkesi şimdi daha iyi anlıyorum. Yemek konusunda şanslıyım neyse ki, Guido o konuda müthiş yetenekli. İş bölümümüzde onun görev alanı mutfak. Rutin ev işleriyle geçen günün sonunda 1-2 kadeh eşliğinde eski fotoğraf ve videolarımızı izliyorum.

En önemlisi de Melisa’yı çok özlüyorum. Melisa babasıyla Dominik’te. Orada mutlu ve güvende. Her gün facetime yapıyoruz keyfi çok yerinde. Benim için çok en önemli şey kızımın huzuru ve mutluluğu.

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Bu süre boyunca size faydası olacağını düşündüğüm her anımı paylaşmaya devam edeceğim - inanın storylerimi izleyen 2 milyon kişi ve o tatlı geri dönüşleriniz beni de çok motive ediyor. Herkese sevgiler. Evde kalmaya devam edin, sağlıklı günlere çok az kaldı, biraz daha sabır."

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı, koronavirüs, karantina,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bencede saglam bi temizliği hak ediyor haklı para uğruna kullanmadıkları seyler ile milleti kandırmak cok basit oldu
şeymaya bunu yaptıran hayat bize neler yapmaz..
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