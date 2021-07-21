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Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Ayça Çağla Altunkaya ile tatile çıktı

21.07.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile tatile çıktı. İkiliyi Alaçatı sokaklarında gezerken görünler şaşkınlığını gizleyemezken Şeyma Subaşı'nın bu duruma ne tepki vereceği merak konusu oldu.

Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Ayça Çağla Altunkaya ile tatile çıktı

Şeyma Subaşı'dan boşanan Acun Ilıcalı, uzun süredir kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor. Aşklarını ilan ettikten sonra sık sık görüntülenen çift, son hamlesiyle herkesi şaşkına çevirdi.

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ŞEYMA'NIN KARDEŞİYLE TATİLDE

Geçtiğimiz günlerde eski eniştesi Acun Ilıcalı'yı kızının doğum gününe çağıran ve sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl, bu sefer de Ilıcalı'nın sevgilisiyle tatile çıktı. Açıl ve Altunkaya önceki akşam Alaçatı sokaklarında kız kıza alışveriş yaparken görüntülendi.

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Şeyma Subaşı'nın ablasının Ilıcalı'nın sevgilisiyle tatile çıkmasına nasıl tepki vereceği ise merak konusu oldu.

ŞEYMA'DAN ACUN ILICALI'NIN OLDUĞU FOTOĞRAFA YORUM

Kübra Açıl önceki gün evinde kızının doğum gününü kutlamış ve Acun Ilıcalı'yı da davet etmişti. Eşi, Acun Ilıcalı, Melisa ve kızıyla olan fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Açıl'a ilk yorumlardan biri de kardeşi Şeyma Subaşı'dan gelmişti. Subaşı, Ilıcalı ve kızının olduğu fotoğrafa gülen yüzlü kalp emojisi koymuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya Şeyma Subaşı
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