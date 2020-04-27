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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido'dan oruç denemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 11:16 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'ın eski eşi ve sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, DJ sevgilisi Guido Senia'nın da oruç tutmaya çalıştığını açıkladı.

Şeyma Subaşı, corona virüsünden korunmak için İtalyan sevgilisi Guido Senia ile evde kalmayı sürdürüyor. Subaşı bu süreçte spor yapmayı da aksatmıyor.

Can sıkıntısından boş şişe boyamaya başlayan Subaşı, Ramazan ayı nedeniyle oruç tutmaya da başladı. Oruçlu iken spor yapan Subaşı, zorlandığını da Instagram’dan paylaştığı bir fotoğraf ile gösterdi. Subaşı, paylaştığı fotoğrafa şu notu düşündü: “Bağımlılığımıza direnemedik. Bugün de egzersiz yapınca acıktık ve susadık. Daha iftara 3 saat var.

“GUİDO SU İÇİYOR”

Subaşı, sevgilisi Guido Senia’nın da kendisi ile birlikte oruç tutmaya çalıştığını belirterek, “Evet Guido da 3 gündür benimle oruç tutuyor yani çalışıyor diyelim. Su içiyor sadece” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı, Guido Senia, oruç, ramazan,

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