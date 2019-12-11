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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia çirkin soruyu yanıtsız bırakmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 13:26 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia, bir Türk takipçisinin "Cinsel organın kaç cm?" sorusuna kahkaha atan emojiyle cevap verdi.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia çirkin soruyu yanıtsız bırakmadı

Şeyma Subaşı'nı aldattığı iddia edilen İtalyan DJ Guido Senia, geçtiğimizi günlerde sevgilisini de alarak kız kardeşini ziyarete gitmişti. Aşk tatiline çıkan Guido, aldatma iddialarını da böylelikle son noktayı koymuş oldu.
Kız kardeşi Chicca Senia'nın İtalya'daki çiftliğine giden DJ, atlarla çekilmiş pozunu Instagram hesabından paylaştı. Şeyma Subaşı ile aşk yaşadığından beri binlerce Türk takipçisi olan Guido'nun her paylaşımı gelen yorumlarla olay olmaya devam ediyor.

"TÖVBELER OLSUN"

Guido Senia, son paylaşımının altına "Cinsel organın kaç cm" diyen Türk takipçisine cevap verdi. Senia şaşırtan soruya kahkaha atan emojiyle cevap verdi. Soruyu gören diğer Türk takipçiler durumu yadırgayarak "Tövbeler olsun başımıza gelen" yorumuyla şaşkınlıklarını dile getirdiler.

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Şeyma Subaşı ile bir buçuk yılı aşkın süredir aşk yaşayan İtalyan DJ'in Instagram'daki paylaşımlarına en çok yorumu Türk takipçilerin yapması ise dikkat çekti.

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Guido Senia Şeyma Subaşı Şeyma Subaşı

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