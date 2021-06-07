Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında bomba iddia!

Geçtiğimiz hafta Şeyma Subaşı'nın evlilik teklifi aldığı Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin hakkında öne sürülen iddialar merak uyandırdı. Sürekli adının önüne milyarder ünvanı eklenen Alsaloussi için bu kez dolandırıcı denildi. İşte Ekşi Sözlük'te gündem Alsaloussi için olan dolandırılık iddiasına ilişkin o detaylar...

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Ekşi Sözlük'te gündem oldu!

Acun Ilıcalı ile evliliğinin sona ermesinin ardından aşkı Mısırlı Mohammed Alsaloussi' de bulan Şeyma Subaşı, uzun süredir Alsaloussi ile aşk yaşıyor.

Sevgilisi ile yurtdışında lüks bir hayat süren Subaşı'nın mısırlı erkek arkadaşı ise sık sık serveti ile gündeme geliyor.

Evlik teklifi yüzüğünün fiyatı ile çok konuşuldu Geçtiğimiz günlerde sevgilisinden evlilik teklifi alan Subaşı, ise kendisine armağan edilen o yüzüğün fiyatı ile çok konuşulmuştu.

Her anlamda her anlamda Yüzüğün markası ve fiyatı hakkında çıkan haberlere karşı sosyal medya hesabından açıklama yapan Subaşı, 'her anlamda her anlamda' demesiyle dikkat çekmişti.

Evlilik teklifinden sonra dolandırıcılık ile gündemdeler Subaşı ile yaşadığı ilişki nedeniyle sürekli olarak Türk basınında ismi geçen Alsaloussi'nin adı bu kez de dolandırıcılık ile anılmaya başlandı.

Alsaloussi'nin Mısırlı bir şeyhin oğlu olduğu iddia edilirken dolandırıcı olduğu yönünde iddialar sosyal medyada büyük ses getirdi.

Amerikan vatandaşlığı da bulunduğu ifade edilen 36 yaşındaki Alsaloussi'nin ABD'nin Florida eyaletinde bulunan aile şirketinde yönetici olduğusöylenmişti.

Milyarder ama sektörü bilinmiyor Kendi adına kayıtlı 11 şirket bulunduğu iddia edilen Saloussi'nin hangi sektörde olduklarına dair bir açıklama bulunmadı. Geçtiğimiz günlerde çalıntı araç haberleri ile de çok konuşulan Alsaloussi'nin her şeyinin sahte olduğu öne sürüldü.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunmuş Kanada'da pasaport başvurusu yapan Alsaloussi'nin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu Kanada basınında yer alan haberler arasında olması dikkatlerden kaçmadı. Spiegelsohmer isimli haber sitesinden Neil G. Oberman'ın haberine göre, Alsaloussi'nin pasaport başvurusunda yalan bilgi ve belge sunmaktan pasaportu 3 yıllığına askıya alınmış fakat bu cezayı yüksek mahkeme fazla bularak bozmuş.

Adını değiştirmiş Asıl adı Mohamed Essam El Saloussy iken 2005 yılında Kanada vatandaşı olan Mısırlı Alsaloussi'nin, 2017 yılında adını şuanki adı olan Mohammed Alsaloussi olarak değiştirdiği iddialar arasında.

Madde kullanımından tutuklanmış Yine ekşi sözlükte yer alan iddialara göre, Alsaloussi California'da "publıc intoxication" suçundan yani halka açık alanda başkalarını rahatsız edecek şekilde alkollü ya da uyuşturucu madde etkisi altında olmaktan tutuklanmış.

Adresler üzerinde oynama yapıyor Subaşı'nın sevgilisinin 3 adresi sürekli olarak döndürüp dolaştırıp şirketler kurduğu ve bu adreslerin bazen şirket adresi bazen de kendisinin yaşadığı adres olarak paylaşması da dikkat çeken unsurlar arasında.

Forbes listesinde adı yok Ayrıca milyarder olduğu vurgulanan Alsaloussi'nin Forbes listesinde yer almaması da kafalarda soru işareti yarattı.