Şeyma Subaşı öz bakıma girip üstsüz poz verdi! Bakana bir daha baktırdı

Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımları özel hayatı ve açıklamaları ile adından sık sık söz ettiriyor. Acun Ilıcalı ile olan evliliğinden Melisa adında bir kızı olan Subaşı daha sonra Mohammed Alsaloussi ile sadece 4 ay evli kalmıştı. Adı zaman zaman bazı isimlerle aşk dedikodularına karışan Subaşı üstsüz paylaşımıyla çok konuşuldu.

Aynada üstsüz poz veren Subaşı paylaşımına, 'Öz bakım ile yola devam' notunu yazdı. Subaşı göğüslerini çay emojisiyle kapattı.

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı ile 2013 yılında Meslisa adını verdiklerini kızını kucaklarına almıştı. 2017 yılında mutlu beraberliklerini evlilikle taçlandıran çift 1 yıl evli kalmıştı.

Uzun bir süre İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşayan Subaşı bu beraberliğinde de aradığını bulamadı.

Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi ile olan beraberliğiyle uzun süre konuşulan Subaşı, bu ilişkisinde 2. evliliğini yaptı.

4 ay evli kalan çift yollarını ayırdı.

Geçtiğimiz günlerde de Ticaret Bakanlığı, Instagram hesabından gizli reklam yaptığını tespit ettiği Şeyma Subaşı'ya 550 bin TL ceza kesti.

Subaşı yediği cezanın ardından kaldığı otelin saunasından bikinili poz paylaşarak küfürlü bir şekilde “Reklam değildir a...k” ifadelerini yazdı. Bu paylaşımını gören takipçileri şaşkınlığa uğradı.