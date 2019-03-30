Şeyma Subaşı poligonda atış talimi yaptı, Taksim'de halay çekti!

İsrail tatilinden dönen Şeyma Subaşı hafta sonunu İstanbul'da farklı bir şekilde değerlendirdi.

ŞEYMA BU KEZ SİLAHLARA MERAK SALDI

Güneşli havayı fırsat bilen Subaşı, İstanbul turuna çıktı. İlk durağı ise poligon oldu. Elinde makyaj malzemeleri görmeye alışkın olduğumuz Subaşı'nın bu kez elinde silah vardı.

Birkaç el ateş ettikten sonra hedef tahtasını inceleyen Subaşı, "Evet kadını vurmadım" diyerek sevindi.

TAKSİM'DE HALAY ÇEKTİ

Daha sonra Taksim Meydanı'na çıkan sosyetik güzel, sokak sanatçılarının videosunu paylaşarak "Normal bir gün daha" yazdı.



