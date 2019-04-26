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Şeyma Subaşı sevgilisi Guido için İtalyanca öğreniyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.04.2019 09:50 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido için İtalyanca öğrenmeye çalışıyor! Subaşı'nın telefonda pratik yapmaya çalıştığı anlar sosyal medyaya yansıdı.

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra özel hayatıyla gündem olan ve bir türlü gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı yeni sevgilisi DJ Guido ile çok mutlu.

Sık sık birlikte dünyanın çeşitli yerlerinde tatil yapan çift şu sıralar birlikte İtalyanca pratiği yapıyor. Subaşı İtalyan sevgilisi Guido ile İtalyanca konuşmaya çalışıyor ve bu yüzden de İtalyanca öğrenmek için kolları sıvadı.

Mert Vidinli, Gudio için İtalyanca kelime öğrenmeye çalışan Şeyma Subaşı'yı görüntüleyerek arkadaşıyla dalga geçti.

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