Şeyma Subaşı sevgilisinden desteği aldı! İşte yeni işi

Acun Ilıcalı ile evli olduğu dönemde Bebek'te sağlıklı yiyecekler, içecekler üzerine Healtyish Cafe adıyla bir mekân açan Şeyma Subaşı hem artan kiralar hem de iş yapamamasından dolayı cafesini kapatmıştı. Son dönemde sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Miami'de yaşayan Subaşı yeni bir cafe için kolları sıvadı.

Subaşı aynı markayı bu kez Miami'de açmaya karar verdi. Takvim'in haberine göre; sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin de verdiği destekle mekân arayışına giren Subaşı kısa süre içerisinde mekânı bulup açmak istiyor.

Şeyma Subaşı yeme-içme haricinde mekânda kendi tasarımı olan spor kıyafetleri de satmayı planlıyormuş. Mohammed Alsaloussi, sevgilisi Şeyma'nın hiçbir isteğine "hayır" demiyor. Hatta ticaret konusunda da destek veriyor .



