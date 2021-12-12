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Şeyma Subaşı sevgilisini özledi! "Seninleyken evdeyim"

12.12.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı bir süredir İstanbul'da ailesiyle zaman geçiriyor. Subaşı sevgilisinden ayrı düşünce duygusal bir yazıyla birlikte aşk paylaşımı yaptı.

Şeyma Subaşı sevgilisini özledi! "Seninleyken evdeyim"

Yaşadığı lüks hayatıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine doludizgin devam ediyor. Son olarak birlikte gittikleri Las Vegas tatilinin ardından İstanbul'a gelen Subaşı ailesiyle vakit geçiriyor.

Şubaşı sevgilisinden ayrı kalınca Alsaloussi ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

İstanbul'a dönen Şeyma Subaşı imaj tazelediİstanbul'a dönen Şeyma Subaşı imaj tazeledi

Instagram hesabında 3,1 milyon takipçisi bulunan fenomen, sevgilisinden evlilik teklifi aldığı gün çekilen bir fotoğrafını, duygusal bir yazının yer aldığı başka bir fotoğrafla birlikte peş peşe takipçilerinin takipçilerinin beğenisine sundu.

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Gönderisine "İkiz alevi" notunu düşen Subaşı'nın paylaştığı yazıda, şu ifadeler yer aldı: "Her şey farklı hissettiriyor, farklı görünüyor ve farklı. Bağlantı o kadar güçlü ve yoğun ki seni korkutabilir bile...Ama onu görmezden gelemezsin. Onun etrafında canlanırsın ve deneyimlediğin tutku neredeyse deliliğin eşiğine gelene kadar kontrolden çıkar. Bu şimdiye kadar hissettiğin en yoğun şey... Şimdi farklı bir şekilde nefes alıyorsun ve içindeki her hücre yanıyor, ama bu yine de sana hiç bilmediğin bir tür huzur getiriyor. Tüm dünyan sarsıldı ve yine de evdesin..."

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Subaşı'nın 47 binden fazla beğeni alan karesine, sevgilisinden de yorum gecikmedi. Alsaloussi, 31 yaşındaki fenomene "Seninleyken evdeyim" sözleriyle yanıt verdi.


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Şeyma Subaşı
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