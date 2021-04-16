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Şeyma Subaşı sevgilisini paylaştı! 'Bence çok seksi'

16.04.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Bali'de tatil yapan Şeyma Subaşı yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Subaşı yine aşka geldi ve sevgilisinin telefondaki halini paylaştı.

Şeyma Subaşı sevgilisini paylaştı! 'Bence çok seksi'

Şeyma Subaşı, Mısırlı iş adamı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıkladıktan sonra ailesiyle tanıştırmış ve ardından da balayı gibi bir tatile çıkmıştı. Hayali olan Bali'ye kızı ve sevgilisiyle giden Subaşı tatiline devam ediyor.

Tatil paylaşımları devam eden Subaşı son olarak sevgilisinin telefonla konuştuğu anları paylaşıp "Bu beyin tanrım çok etkileyici ve ben de bu adamın beynine aşığım. Ve bence çok seksi" dedi.

Ekran Alıntısı

Üzerinde 'Sevgilimin malıyım' yazan tişörtüyle gündem olan Subaşı açıklamasında şunları söylemişti: "Ben onun bir malıyım lafını bir obje olarak görmüyorum. Ben sevgilimin malı olmaktan memnunum yani. Ben seninim, ne yapmak istersin bana... Ben öyle bir mantıktayım. Ben seni en tepeye çıkarayım, sen de beni en tepeye çıkar."


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Şeyma Subaşı
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
tepelerden inmiyon zaten..
Ah Acun ahhhhh

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