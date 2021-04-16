Şeyma Subaşı sevgilisini paylaştı! 'Bence çok seksi'

Şeyma Subaşı, Mısırlı iş adamı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıkladıktan sonra ailesiyle tanıştırmış ve ardından da balayı gibi bir tatile çıkmıştı. Hayali olan Bali'ye kızı ve sevgilisiyle giden Subaşı tatiline devam ediyor.

Tatil paylaşımları devam eden Subaşı son olarak sevgilisinin telefonla konuştuğu anları paylaşıp "Bu beyin tanrım çok etkileyici ve ben de bu adamın beynine aşığım. Ve bence çok seksi" dedi.

Üzerinde 'Sevgilimin malıyım' yazan tişörtüyle gündem olan Subaşı açıklamasında şunları söylemişti: "Ben onun bir malıyım lafını bir obje olarak görmüyorum. Ben sevgilimin malı olmaktan memnunum yani. Ben seninim, ne yapmak istersin bana... Ben öyle bir mantıktayım. Ben seni en tepeye çıkarayım, sen de beni en tepeye çıkar."



