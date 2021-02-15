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Şeyma Subaşı sevgilisiyle dudak dudağa! 'Dünyanın en şanslı kızı gibiyim'

15.02.2021 07:10 | Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı sevgilisiyle dudak dudağa! 'Dünyanın en şanslı kızı gibiyim'

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı bu sefer de Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile verdiği dudak dudak pozla gündem oldu. Şeyma Subaşı Instagram paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Şeyma Subaşı, eski aşkı Guido Senia'dan sonra şimdi de Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile gündeme geldi. Şeyma Subaşı sevgilisiyle yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Sevgililer Günü'nde dudak dudağa pozunu paylaşan Şeyma Subaşı olay oldu.

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Sevgilisiyle birlikte paylaştığı fotoğrafa "He is home" (evde) notunu düşen Subaşı sınırlarını zorladı. Subaşı paylaşımına "Beni sadece bugün değil, her gün dünyanın en şanslı kızı gibi özel hissettiren adam. Hayatımda olduğun için teşekkürler. Tamamen seninim" notunu düştü.

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Dudak dudağa pozunu da paylaşan Şeyma Subaşı'na yorum yağdı. Takipçilerinin bir kısmı Şubaşı'ya "Görmemişin bir sevgilisi olmuş" yorumlarında bulundu.

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