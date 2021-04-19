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Şeyma Subaşı sildi ama dalga konusu olmaktan kurtulamadı

19.04.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgilisiyle Bali tatili dönüşünde de gündeme gelen Şeyma Subaşı onca spora rağmen fotoğrafına photoshop yapınca dalga konusu oldu.

Şeyma Subaşı sildi ama dalga konusu olmaktan kurtulamadı

Bir süredir sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve kızı Melisa'yla Bali'de tatilde olan Şeyma Subaşı, yine olay oldu. Subaşı, kendisi ve kızı Melisa’nın yolculuk yapabilmesi için sevgilisinin, özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçak kapattığını söyleyince gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Subaşı yaptığı paylaşımlarla da dalga konusu oldu.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi jet bulamayınca yolcu uçağının tüm biletlerini aldıŞeyma Subaşı'nın sevgilisi jet bulamayınca yolcu uçağının tüm biletlerini aldı

Spor videolarını sık sık paylaşan Subaşı onca spora rağmen fotoğrafında photoshop yaptı.

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Masayı yamultan Şeyma Subaşı durumu fark edip fotoğrafı silse de dalga konusu olmaktan kurtulamadı.

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Şeyma Subaşı
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