Şeyma Subaşı sildi ama dalga konusu olmaktan kurtulamadı

Bir süredir sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve kızı Melisa'yla Bali'de tatilde olan Şeyma Subaşı, yine olay oldu. Subaşı, kendisi ve kızı Melisa’nın yolculuk yapabilmesi için sevgilisinin, özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçak kapattığını söyleyince gündeme bomba gibi düşmüştü.

Subaşı yaptığı paylaşımlarla da dalga konusu oldu.

Spor videolarını sık sık paylaşan Subaşı onca spora rağmen fotoğrafında photoshop yaptı.

Masayı yamultan Şeyma Subaşı durumu fark edip fotoğrafı silse de dalga konusu olmaktan kurtulamadı.



