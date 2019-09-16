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Şeyma Subaşı şimdi de bluzuyla gündemde

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 17:11 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı Instagram paylaşımlarına kimseye aldırış etmeden devam ediyor. Subaşı şimdi de giydiği ten rengi bluz ile takipçilerinin dikkatini çekti.

Şeyma Subaşı şimdi de bluzuyla gündemde

Sevgilisi Guido Senia ile İngiltere'yi karış karış gezen Şeyma Subaşı'nın son fotoğrafı gündem yarattı. Ibiza tatilini tamamlayan Şeyma Subaşı ve DJ sevgilisi Guido Senia şu sıralar Londra'da sonbaharın keyfini çıkarıyor.

İngiltere'nin turistik yerlerini gezen Subaşı ve sevgilisi, geçtiğimiz günlerde İngiliz bayrağına basıp poz vermişti. Gelen tepkilere aldırış etmeyen Subaşı'nın son paylaşımı da gündem oldu. Ayna karşısında kendisini çeken Subaşı, ceketin altına giydiği ten renkli bluzla dikkat çekti.

Subaşı'nın ilk bakışta üzerine bir şey giymemiş algısı veren bluzu sosyal medyada tepkilere yol açtı. Subaş'nın takipçileri ünlü ismin sütyen giymediğini düşünerek yorum yağdırdı.


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