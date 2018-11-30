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Şeyma Subaşı, Survivor yarışmacısıyla yaptığı paylaşımı sildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.11.2018 11:44 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı, sosyal medya sayfasından eski Survivor yarışmacısıyla beraber paylaşım yaptı! Ancak Subaşı ne olduysa paylaşımını hemen kaldırdı.

Şeyma Subaşı, Survivor yarışmacısıyla yaptığı paylaşımı sildi

Geçtiğimiz sene eylül ayında Fransa’da dünya evine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ani bir kararla boşanmışlardı.

Sosyal medya sayfasından paylaşımlarına devam eden Şeyma Subaşı, eski Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus Aral’ın arabasıyla yanına gelmesi anını takipçileriyle paylaştı.

Subaşı, yaptığı bu paylaşımı kısa süre sonra Instagram hesabından kaldırdı.

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Instagram hesabının hikaye bölümünden eski Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus Aral birlikte paylaşım yaparak, paylaşıma İngilizce olarak "Ben kıskancım" notunu ekledi.

Subaşı'nın takipçileri de paylaşıma sessiz kalmadı. Subaşı'nın paylaşımını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Resmen Acun Ilıcalı'ya mesaj göndermiş. Ben hayatımı yaşıyorum diye" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Bu adam ABD'de ünlülerle takılan bir manken dikkatli ol Şeyma'cım" yorumunu yaptı.

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Şeyma Subaşı Şeyma Subaşı survivor Yiğit Marcus Aral

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