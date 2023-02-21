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Şeyma Subaşı tatilden peş peşe paylaştı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

21.02.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile kendinden söz ettiren Şeyma Subaşı gündemde olmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaraları sarılmaya çalışırken Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tatile giden Şeyma Subaşı peş peşe fotoğraflarını paylaştı. Subaşı bu paylaşımları ile tepki çekti.

Şeyma Subaşı tatilden peş peşe paylaştı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yeniden bir araya gelen Şeyma Subaşı İsviçre'nin ünlü kayak merkezi St. Moritz'e gitti. Tüm Türkiye’yi yasa boğan, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından normalleşmeye başlayan isimlerden biri olan Subaşı’nın paylaşımlarına takipçileri kayıtsız kalamadı.

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Sevgilisi ve kızı Melisa ile fotoğraflarını paylaşan Subaşı’nın 3.3 milyon olan takipçi sayısı bu paylaşımların ardından 2.9 milyona düştü.

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1990 doğumlu Subaşı gelen tepkilerin ardından fotoğraflarına yapılan yorumları kısıtladı.

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Subaşı'nın fotoğrafına bir takipçisi daha önce, "Neredesiniz sesiniz çıkmadı" yorumunda bulunmuş, ünlü isim de bu yorumların ardından sosyal medya hesabının hikaye kısmından depreme dair paylaşımlar yapmıştı.


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