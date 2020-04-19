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  4. Şeyma Subaşı 'Türk örf ve adetlerine ters ama' dedi olay pozlar paylaştı

Şeyma Subaşı 'Türk örf ve adetlerine ters ama' dedi olay pozlar paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2020 09:07 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından gece geç saatlerde dikkat cesur pozlar paylaştı, sıkıntıdan bu paylaşımı yaptığını söyleyen Subaşı bu tercihiyle ilgili ilginç sözleriyle de yine tepki çekti.

Koronavirüs salgınından etkilenmemek için kendisini ev karantinasına alan ve bu süreci sevgilisi Guido Senia ile geçiren Şeyma Subaşı, yaptığı sosyal medya paylaşımları ile bu dönemi elinden geldiği kadar verimli ve keyifli geçirmeye çalışıyor.

Evde nasıl vakit geçirdiğine dair paylaşımlarda bulunan Şeyma Subaşı, aynı zamanda bol bol spor videosu da paylaşmıştı. Genç kadın dün akşam yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Kendisine yapılan eleştirilere de gönderme yaptığı paylaşımda, senelerdir böyle olduğunu ve bu tarz pozlarına çok da fazla tepki gösterilmemesi gerektiğini söyleyen Subaşı şunları yazdı.

INSTAGRAM KIZLARININ OLAYI BUDUR!

“Yok canım ne sıkılması… İlginizi çekmeye çalışıyorum işte… Instagram kızlarının olayı budur… Bu tarz pozlar her zaman ilgi çeker, takipçi artar ve konuşulursun, siz daha yeni mi keşfettiniz yoksa? (Takılmayın çok yani, senelerdir böyleyim, yapacak bir şey yok) (Bu arada şaka yapıyorum, güzel yorumlarınız için çok teşekkürler ama gerçekten çok takılmayın bu tarz pozlarıma, arada olur öyle… %40 yabancı olan takipçilerine atıyor diye düşünün, anlıyorum Türk (örf, adet, gelenek) ters ama işte…”

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