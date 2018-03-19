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Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz kapışıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.03.2018 11:13 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı'nın yaptığı paylaşımı görünce tepkisiz kalamadı. İkili arasında atışma sürüyor

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz kapışıyor!

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz ile yeni eşi Şeyma Subaşı Ilıcalı arasında sosyal medyada fotoğraf atışması yaşandı.

Şeyma Subaşı hikâyesinde "9 yıldır sen benimsin ben senin" yazınca Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz tbt'lerle cevap verdi.

Zeynep Yılmaz Instagram üzerinden paylaştığı hikayelerde 2008 yılına ait fotoğrafları Acun Ilıcalı'yı keserek paylaştı. Bu mesajlar da "Şeyma Subaşı’ya gönderme" olarak yorumlandı.

ŞEYMA SUBAŞI DURMUYOR

Yılmaz, Acun Ilıcalı ile olan fotoğrafları yarım paylaşarak "Bu hayatta ölene gidene bitene saygı duymak diye bir şey vardır. Arkamdan iş çevirene her zaman verilecek cevabım vardır" yazdı.

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Şeyma Subaşı bunun üzerine sessiz kalmadı ve o da Instagram profilini "Şeyma Subaşı Ilıcalı" olarak güncelledi.

ZEYNEP YILMAZ KİMDİR?

1976 yılında dünyaya gelen Zeynep Yılmaz, 1993 yılında tanıştığı Acun Ilıcalı ile 2003 yılında dünya evine girmiştir. Bu esnada 1999 – 2000 yıllarında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. İlk olarak Cine5’te iç film satın alımı görevinde üç sene kadar çalıştı. Daha sonra ‘çocukluk hayalim’ dediği mimarlık mesleğini yapmaya başladı ve kendi mimarlık şirketini kurdu. Bu süreçte Acun Ilıcalı'dan iki kızı olan Zeynep Yılmaz, çocuklarına Leyla ve Yasemin ismini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Zeynep Yılmaz Acun Ilıcalı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Şeyma da kalite düşük. Sonradan görme hareketleri var bence.üzücü :(
bir şey olmaz bunlar reklam peşindeler gündemde kalmak. namus şeref kalmayık
acunda bir tuhaf adam yeni karısı ile eskisi arasında ne fark var?? hadi boylu poslu çok güzel olurda anlarım. neyse
ACAYİP İNSANLAR BUNLAR
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