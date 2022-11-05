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  4. Şeyma Subaşı ve Medoo ikinci kez evlilik kararı aldı! Düğün davetiyesini paylaştı

Şeyma Subaşı ve Medoo ikinci kez evlilik kararı aldı! Düğün davetiyesini paylaştı

05.11.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı ile ikinci kez barıştığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi evlilik kararı aldı. Sosyal medya hesabından düğün davetiyesini paylaşan Subaşı, "Mutluluk bir seçimdir ve ben mutluyum" notunu düştü.

Şeyma Subaşı ve Medoo ikinci kez evlilik kararı aldı! Düğün davetiyesini paylaştı

Acun Ilıcalı ile evliliğini tek celsede bitiren Şeyma Subaşı, uzun bir süre Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşadı. Evlilik hazırlıkları yapan ünlü çift, düğüne sayılı günler kala ayrılık kararı aldı. Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine ikinci bir şans veren çift, bir kez daha evlilik hazırlıklarına başladı.

DAVETİYEYİ PAYLAŞTI

İkinci kez düğün hazırlıklarına başlayan çift, yaşadıkları mutlulukları da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Instagram hesabından düğün davetiyesini yayınlayan Şeyma Subaşı, "Mutluluk bir seçimdir ve ben mutluyum. Bazen onları paylaşırım. Her neyse çok heyecanlıyım" notunu yazdı.

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