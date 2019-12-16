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Şeyma Subaşı ve Meghan Markle'ın ortak geçmişi! Sosyal medyayı salladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 11:02 | Son Güncelleme

Kraliyet Gelin'i Meghan Markle'ın "Var Mısın Yok Musun" yarışmasında taşıdığı kutu 6 bin dolardan açık artırmayla satışa çıktı. Markle'ın "Kutu kızı" olduğunu öğrenen sosyal medya kullanıcıları ise Şeyma Subaşı'na gönderme yaptı.

Şeyma Subaşı ve Meghan Markle'ın ortak geçmişi! Sosyal medyayı salladı

İngiltere Prens'i Harry ile evlenerek Düşes unvanının alan ABD'li oyuncu Meghan Markle'ın, 2006'da NBC kanalındaki 'Var Mısın Yok Musun' yarışmasında taşıdığı kutu 6 bin dolardan açık artırmaya çıktı.

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34 BÖLÜM "KUTU KIZI" OLARAK GÖREV ALDI

Henüz kariyerinin başında fenomen yarışmada 34 bölüm 'Kutu kızı"yla ekranlara çıkmıştı. Kutunun satışa çıktığı haberleriyle gündeme gelen Meghan Markle'ın o yıllardaki videoları tekrar paylaşılmaya başlandı. Sussex Düşesi'nin yarışmada "Kutu kızı" olduğunu öğrenen bazı sosyal medya kullanıcıları ise rahat durmadı.

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ŞEYMA SUBAŞI'NA GÖNDERME YAPTILAR

İngiltere Prensi ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Meghan Markle, takipçiler tarafından Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'na benzetildi. Birbirinden ilginç yorumlara imza atan sosyal medya kullanıcıları Kraliyet gelini üzerinden Şeyma Subaşı'na esprili göndermede bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Meghan Markle sosyal medya

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