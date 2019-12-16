Şeyma Subaşı ve Meghan Markle'ın ortak geçmişi! Sosyal medyayı salladı

İngiltere Prens'i Harry ile evlenerek Düşes unvanının alan ABD'li oyuncu Meghan Markle'ın, 2006'da NBC kanalındaki 'Var Mısın Yok Musun' yarışmasında taşıdığı kutu 6 bin dolardan açık artırmaya çıktı.

34 BÖLÜM "KUTU KIZI" OLARAK GÖREV ALDI

Henüz kariyerinin başında fenomen yarışmada 34 bölüm 'Kutu kızı"yla ekranlara çıkmıştı. Kutunun satışa çıktığı haberleriyle gündeme gelen Meghan Markle'ın o yıllardaki videoları tekrar paylaşılmaya başlandı. Sussex Düşesi'nin yarışmada "Kutu kızı" olduğunu öğrenen bazı sosyal medya kullanıcıları ise rahat durmadı.

ŞEYMA SUBAŞI'NA GÖNDERME YAPTILAR

İngiltere Prensi ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Meghan Markle, takipçiler tarafından Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'na benzetildi. Birbirinden ilginç yorumlara imza atan sosyal medya kullanıcıları Kraliyet gelini üzerinden Şeyma Subaşı'na esprili göndermede bulundu.



