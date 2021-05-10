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  4. Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor! Davetiyesini paylaştı

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor! Davetiyesini paylaştı

10.05.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile sevgili olan Şeyma Subaşı evleniyor. Hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı davetiyelerini paylaştı.

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor! Davetiyesini paylaştı

Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıkladıktan sonra ailesiyle tanıştırmış ve ardından da tatile gitmişti. İkili daha sonra ise Alsaloussi'nin ailesiyle tanışmak için soluğu Dubai'de almıştı.

Subaşı'nın bir süredir hamile olduğu ve sevgilisinin de bebeği evlenmeden dünyaya getirmesini istemediği konuşuluyordu.

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Bu sebeple Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evlilik kararı aldı.

Ekran Alıntısı

Mısırlı zengin iş insanı sevgilisi için kesenin ağzını açtı ve Miami'de Subaşı'na ev bile aldı.

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Subaşı sosyal medyadan evleneceğini duyurdu. Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evlilik hazırlıklarına başladı. Acun Ilıcalı'dan alacağı yüklü nafakadan vazgeçen Subaşı davetiyesini de paylaştı.

Şeyma Subaşı, düğünü için davetli listesi hazırladığını ve çok heyecanlı olduğunu duyurdu.


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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Hadi gözün aydın acun abi. Gitsin yabancılara kitlesin birazda. Hatta Türkiyeye hiç gelmesin bak amerikadan ev almış damat adayı, orda yaşasın, orda gündemi meşgul etsin birazda.
Anlaşılan mısırlıya muamelesi iyi olmuş. Zamanında ılıcalı da muamelesi iyi olduğu için nikah kıymıştı. Sonrasında ise kapı önüne koymuştu. Mısırlı da mısırı fırında biraz pişirsin, o da kapıya koyar bu ne olduğu belirsiz ruh hastası kadını
Şeyma subaşı kadar olamadık kadın iyi yatırımcı
Banka sahibi ne de olsa

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