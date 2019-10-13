Şeyma Subaşı ve 'seksi büyükanne çorabı' olay oldu

Şeyma Subaşı, instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla hem sıkı bir moda takipçisi olduğunu gösterdi hem de esprili yönünü gözler önüne serdi.

Çocukluk arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıkan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından eğlenceli gecesiyle ilgili paylaşımlarda bulundu. Subaşı, bu defa da gece için tercih ettiği çorabı üzerinden esprili bir paylaşımda bulundu.

Dizlerine kadar gelen markalı çorabının fotoğrafını çeken Subaşı, bu karenin üzerine; “Ateşli bir büyükanne değilse nedir? Gerçekten de büyükanne çorabı gibi göründüklerini biliyorum ama aynı zamanda seksi…” notunu düştü.



