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  4. Şeyma Subaşı yaptığı seksi dans tepki çekince hesabını kapattı

Şeyma Subaşı yaptığı seksi dans tepki çekince hesabını kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 09:26 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı, evde vakit geçirmeye çalışan her ünlü gibi TikTok'a merak saldı, hesap açtı. Çektiği ilk videosu ise tepkilere yol açtı... Subaşı kısa süre sonra hesabını kapattı.

Sevgilisi Guido Senia ile evde karantinada bulunan Şeyma Subaşı, çektiği videolarla ilgi odağı olurken, dün paylaştığı bir dans videosu ise tepkilere yol açtı.

@seymasubasi91 adlı bir hesap açan ve ‘Biliyorum biliyorum, Şeyma Subaşı Tiktok’u kaldırılamaz. Zamanım da olmayacak zaten inşallah. Sadece evde Şeyma halleri işte’ diyerek iç çamaşırıyla video çeken Subaşı, bunu Instagram hesabında da paylaştı.

Ne var ki gelen tepkiler üzerine hem paylaşımı kaldırdı, hem de TikTok hesabını kapattı.


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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı, seksi dans, TikTok,

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