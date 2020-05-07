Şeyma Subaşı yasağı deldi mi?

Koronavirüsü nedeniyle kısıtlama uygulanan büyükşehirler arasında bulunan İstanbul’da denetimler sıkı bir şekilde sürdürülürken, kurallara uymayanlara ceza veriliyor. Bu cezalara rağmen hala yasakları hiçe sayanlar bile var. Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı’nın da yasağa uymayarak İzmir’in gözde tatil ilçelerinden Çeşme’ye gittiği konuşuluyor. Şubaşını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ele verdi.

İSTANBUL’DA KARANTİNADA OLACAKLARINI BELİRTMİŞTİ

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı ile yaptığı kısa evliliğin ardından boşanarak, Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı. Subaşı, Koronavirüsü döneminde de İtalyan sevgilisiyle İstanbul’da karantinada olduğunu açıklamıştı.





