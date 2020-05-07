MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı yasağı deldi mi?

Şeyma Subaşı yasağı deldi mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 16:54 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra İtalya DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı'nın giriş - çıkış yasağına uymayıp Çeşme'ye gittiği iddia edildi. Subaşı'nı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ele verdi.

Koronavirüsü nedeniyle kısıtlama uygulanan büyükşehirler arasında bulunan İstanbul’da denetimler sıkı bir şekilde sürdürülürken, kurallara uymayanlara ceza veriliyor. Bu cezalara rağmen hala yasakları hiçe sayanlar bile var. Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı’nın da yasağa uymayarak İzmir’in gözde tatil ilçelerinden Çeşme’ye gittiği konuşuluyor. Şubaşını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ele verdi.

seymasubasi1-528x660

İSTANBUL’DA KARANTİNADA OLACAKLARINI BELİRTMİŞTİ

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı ile yaptığı kısa evliliğin ardından boşanarak, Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı. Subaşı, Koronavirüsü döneminde de İtalyan sevgilisiyle İstanbul’da karantinada olduğunu açıklamıştı.

seymasubasi21

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü
'286 personelimi ücretli izine çıkarttım''286 personelimi ücretli izine çıkarttım'
Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi? Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Apple'ın açığını bulan Türk gence 1.5 TL'lik ödül!

Apple'ın açığını bulan Türk gence 1.5 TL'lik ödül!

Maske satışında tavan fiyat belli oldu

Maske satışında tavan fiyat belli oldu

Hayatını kaybetti, temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı

Hayatını kaybetti, temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı

Son anket sonucunda Meral Akşener sürprizi!

Son anket sonucunda Meral Akşener sürprizi!

Bilim Kurulu Üyesi: Koronavirüs bitmeyecek

Bilim Kurulu Üyesi: Koronavirüs bitmeyecek

Lüks cipi denize attı! Hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti

Lüks cipi denize attı! Hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sert konuştu! 'O dili koparırım'

Sert konuştu! 'O dili koparırım'

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Survivor'da sürpriz eleme adayı! Acun da şaşırdı

Survivor'da sürpriz eleme adayı! Acun da şaşırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
On binler bu yayına kilitlendi! Serdar Ortaç Mücbir Sebepler'de

On binler bu yayına kilitlendi! Kahkaha dolu sohbet

İzzet Yıldızhan: 286 personelimi ücretli izine çıkarttım

'286 personelimi ücretli izine çıkarttım'

60 kilo veren Hamdi Alkan'ın değişimi!

60 kilo veren Hamdi Alkan'ın değişimi!

Acun Ilıcalı'ya canlı yayında Nusret sürprizi

Acun Ilıcalı'ya canlı yayında Nusret sürprizi

İşte ünlü mankenlerin cilt bakım rutinleri! Sır gibi saklıyorlar...

Ünlü isimlerin güzellik sırları!

Survivor Ersin Korkut'un Mes sorusu yürekleri dağladı! Acun Ilıcalı devreye girdi...

Mes sorusu yürekleri dağladı! Acun Ilıcalı devreye girdi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.