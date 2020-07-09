Şeyma Subaşı yeni bebeklerini görücüye çıkarttı

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Moda Tasarım Program’ından mezun olan Şeyma Subaşı, iş dünyasına 2014 yılında kendi giyim markasını kurarak başlamıştı. Kendi adını taşıyan bir butik sahibi olan Subaşı, ‘Sadece Şeyma’ kitabında o döneme ilişkin sürekli seyahat etmek zorunda kaldığı ve işinin başında duramadığı için kapatmak zorunda kaldığını belirtmişti. Spor, sağlık yaşam ve modaya olan tutkusuyla bilinen Subaşı eski eşi Acun Ilıcalı ile ortak olarak 2018 yılında Bebek’te Healthyish adlı kafeyi açmıştı. Kafe işletmeciliğinin kendine göre olmadığını söyleyen Subaşı 2020 yılında bir markası için daha kepenk indirdi.

SOSYAL MEDYAYI İŞİ HALİNE GETİRDİ

Tesktil ve kafe sektöründe istediğini bulamayan Subaşı, nafaka parasının yeterli gelmediğine ilişkin iddiaların gölgesinde Youtube kanalı açtı. Kanalında özel yaşamına dair videolar paylaşan Subaşı, Instagram hesabını da aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Markalardan reklamlar almaya başlayan Şeyma Subaşı uzun bir süre boyunca yaptığı paylaşımlarla eleştirildi. Eleştirilere kulaklarını tıkayan Subaşı, yeni giyim markasının tanıtımını yapmak için sosyal medya hesabını tercih etti ve ürünlerinin satışa çıktığını duyurdu.