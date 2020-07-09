MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı yeni bebeklerini görücüye çıkarttı

Şeyma Subaşı yeni bebeklerini görücüye çıkarttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 10:27 | Son Güncelleme

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile yaşadığı ilişki, evliliği, kızı Melisa ve sevgilisi Guido Senia ile magazin gündeminde yer almayı başaran Şeyma Subaşı bu sefer de yeni işiyle sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Her yaptığı hareket takip edilen ve çoğu kişi tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Subaşı, ‘Babe Activewear’ ismini verdiği bir giyim markası kurdu. Bu marka çatısı altında Subaşı spor kıyafetleri ve plaj giyim ürünleri satacak.

Şeyma Subaşı yeni bebeklerini görücüye çıkarttı

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Moda Tasarım Program’ından mezun olan Şeyma Subaşı, iş dünyasına 2014 yılında kendi giyim markasını kurarak başlamıştı. Kendi adını taşıyan bir butik sahibi olan Subaşı, ‘Sadece Şeyma’ kitabında o döneme ilişkin sürekli seyahat etmek zorunda kaldığı ve işinin başında duramadığı için kapatmak zorunda kaldığını belirtmişti. Spor, sağlık yaşam ve modaya olan tutkusuyla bilinen Subaşı eski eşi Acun Ilıcalı ile ortak olarak 2018 yılında Bebek’te Healthyish adlı kafeyi açmıştı. Kafe işletmeciliğinin kendine göre olmadığını söyleyen Subaşı 2020 yılında bir markası için daha kepenk indirdi.

SOSYAL MEDYAYI İŞİ HALİNE GETİRDİ

Tesktil ve kafe sektöründe istediğini bulamayan Subaşı, nafaka parasının yeterli gelmediğine ilişkin iddiaların gölgesinde Youtube kanalı açtı. Kanalında özel yaşamına dair videolar paylaşan Subaşı, Instagram hesabını da aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Markalardan reklamlar almaya başlayan Şeyma Subaşı uzun bir süre boyunca yaptığı paylaşımlarla eleştirildi. Eleştirilere kulaklarını tıkayan Subaşı, yeni giyim markasının tanıtımını yapmak için sosyal medya hesabını tercih etti ve ürünlerinin satışa çıktığını duyurdu.

2

YENİDEN MODACI OLDU

Acun Ilıcalı’nın eski Şeyma Subaşı yeniden moda dünyasına adım attı. Spot kıyafetleri ve plaj giyim ürünler tasarlayan Subaşı, sosyal medya hesabından Babe Activewear’ın satışa başladığını duyurdu.

1

Kendi imzasını taşıyan bikinisi ile poz veren Subaşı, “Yeni bebeğim Babe’i sizinle paylaşmak için çok heyecanlıyım! Son 1 saat! Umarım siz de en az benim kadar beğenirsiniz” ifadelerini kullandı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evinden çıktı! 1 metre boyunnda Evinden çıktı! 1 metre boyunnda
İddialar bitmiyor! 'Genital organına kaba davrandı'İddialar bitmiyor! 'Genital organına kaba davrandı'
Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi?Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Operasyondan dönüyorlardı! Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Operasyondan dönüyorlardı! Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Kıbrıs'ta gerginlik yaratacak hamle! Rumlara askeri destek

Kıbrıs'ta gerginlik yaratacak hamle! Rumlara askeri destek

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

8 Temmuz 2020 Çarşamba günlük burç yorumları

8 Temmuz 2020 Çarşamba günlük burç yorumları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Survivor'da sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı

Survivor'da sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sevgilisini döven Rubato grubu sanatçısı Özer Arkun için flaş karar!

Ozan Güven'den sonra bir ünlü daha! Flaş karar

Glee'nin başarılı oyuncusu Naya Marie Rivera botla açıldı kayboldu

Flaş! Ünlü oyuncu gölde kayboldu

Johnny Depp ve Amber Heard davasında yeni detaylar! 'James Franko ile sevişti'

İddialar bitmiyor! 'Genital organına kaba davrandı'

Gizem Karaca'dan Sağlık Bakanlığı'na: Uçakta sosyali bırak mesafe yok

Uçağı görünce Sağlık Bakanlığı'na sordu!

Aleyna Tilki mini şortlu pozlarını paylaştı; yorum yağdı

Mini şortlu pozlarını paylaştı! 'Fotoşop' yorumu yağdı

Survivor Sercan'ın elenme nedenini Acun Ilıcalı açıkladı! "Sercan'ın en büyük şanssızlığı..."

Acun'dan Sercan için flaş açıklama! "Son haftaların en iyi yarışmacısıydı ama..."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.