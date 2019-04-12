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Şeyma Subaşı yeni dövmesiyle dikkat çekti

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2019 09:14 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşamaya başladığı için kızıyla ilgilenmediği söylenen Şeyma Subaşı, boynuna anlamlı bir dövme yaptırdı.

Şeyma Subaşı yeni dövmesiyle dikkat çekti

Acun Ilıcalı'dan tek celsede boşanmasının ardından Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, kızı Melisa'yı ihmal ettiği yönündeki eleştirilere yaptırdığı dövme ile cevap verdi.

Sevgilisi Guido Senia ile ülke ülke dolaşan ve bu süreçte kızını eski eşi Acun Ilıcalı'ya emanet eden Şeyma Subaşı eleştirilerin odağında. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla kızı Melisa'yı çok özlediğini duyuran Subaşı, şimdi de kızının baş harfini dövme yaptırdı.

Subaşı, dövmeyi "Hem M hem kalp" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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ŞEYMA'DAN İLGİNÇ TEPKİ

Şeyma Subaşı kızı Melisa’yla olan bir paylaşıma da ilginç bir yorumda bulundu. Kızıyla birlikte olan samimi anlarını hesabından paylaşan Subaşı’nın arabanın içinde oldukları bir videoda kızının İngilizce olarak ‘Seni çok seviyorum’ demesinin ardından verdiği “Ben söyletiyorum zannedecekler” çıkışı dikkat çekti.

"MELİSA'IN KARDEŞLERİNİN ANNESİYLE OLMASI SORUN TEŞKİL ETMİYOR"

Kızını Acun Ilıcalı'ya bıraktığı için eleştirilen Subaşı, önceki gün Instagram hesabından paylaşım yaparak, "Melisa'nın kardeşleriyle vakit geçirmesini her zaman destekliyorum. Kardeşlerin insan hayatında ne kadar önemli olduğunu en iyi ben biliyorum. Melisa'nın kardeşlerinin annesiyle dolayısı ile beraber olması benim için sorun teşkil etmiyor. Kızımız için gösterdiğimiz bu kadar iyi niyetli bir yaklaşımı yalan ve kötü bir habere dönüştürmeyelim lütfen." ifadelerini kullandı.

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