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Şeyma Subaşı yeniden özel uçakta!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 13:58 | Son Güncelleme

Instagram fenomeni ve Acun Ilıcalı’nın eski Şeyma Subaşı yaz tatilinin keyfini çıkartıyor. Şeyma Subaşı kızı Melisa Ilıcalı ile Çeşme tatilinin ardından rotasını Bodrum’a çevirdi. Şeyma Subaşı’nın seyahat şekli ise sosyal medyanın diline düştü.

Şeyma Subaşı yeniden özel uçakta!

Acun Ilıcalı ile evliliği sırasında sık sık özel jet ile seyahat eden Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından gezdiği yerlerin fotoğrafını paylaşıyordu. Özellikle Miami-Dominik Cumhuriyeti-Türkiye üçlüsünde Acun Ilıcalı’nın özel uçağı ile seyahat eden Subaşı boşanmanın sonrasında gezileri için ekonomi ve business sınıflarından bilet almayı seçti. İbiza’ya aktarmalı bir şekilde uçmak zorunda kalan Şeyma Subaşı’nın THY seslenişi magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle yurt dışına seyahat edemeyen Şeyma Subaşı yaz tatili için Çeşme ve Bodrum’u tercih etti. Ege’nin güzel sahilleri arasında kızı Melisa ile mekik dokuyan Şeyma Subaşı’nın Çeşme’den Bodrum’a giderken paylaştığı bir fotoğraf ise özel uçak tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

şeyma subaşı

TATİL YAPMAYA DOYMUYOR

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ve arkadaşlarının özel uçağın binerek tatil yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak boşandıktan sonra hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi. Karantina süresince İtalyan sevgilisi ile Türkiye’de kalan Şeyma Subaşı Bodrum seyahatine ait bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta özel uçakta olduğu anlaşılan Şeyma Subaşı ve kızı Melisa için binlerce beğeni ve yorum yağdı. Şeyma Subaşı’nı takip edenler özel uçak gönderisinin ardından “Acun’un uçağı mı” sorularını yöneltti.

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