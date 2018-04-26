MAGAZİN

Şeyma Subaşı'yı kızdıran yorum!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.04.2018 22:06 | Son Güncelleme

Sosyal medyanın aktif kullanıcılarından biri olan Şeyma Subaşı'yı, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına yapılan yorum kızdırdı.

Şeyma Subaşı'yı kızdıran yorum!

Miami'de bulunan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından 'Bye bye Miami i'll be back soon ( Yakında döneceğim) yazılı bir paylaşımda bulundu. Bunu gören bir takipçisi Şeyma Subaşı'nı sert sözlerle eleştirerek, " Neyin özentisi bu İngilizce yazıyorsun, Sydney'de yaşıyorum. Senin yaşında kızlarım var. Burada doğma büyümeler. Türkçe müzik unutmasınlar diye Türk okuluna gönderdim" yazdı.

ŞEYMA SUBAŞI'NDAN CEVAP GECİKMEDİ
Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, takipçisinin yorumuna şu sözlerle cevap verdi: En basit ingilizce cümlelerimden nasıl bir özentilik çıkarabildiniz anlamak zor. Miami'de yaşayan yurt dışından (İngilizce bilen) arkadaşlarıma Türkçe mi geri gelicem yazayım? Ben ne zaman ne yazmam gerektiğini çok iyi biliyorum merak etmeyin takılacak başka şeyler bulun. İşiniz gücünüz olsun. Gidin çocuklarınızla ilgilenin mesela" dedi.

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Şeyma Subaşı instagram

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