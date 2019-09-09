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Şeyma Subaşı'na 'Tuz ruhu'ndan takipsizlik kararı verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 18:01 | Son Güncelleme

  Şeyma Subaşı’nın yeni çıkan kitabında cilt temizliği için kullanılan 'Hyaluronik asit' yerine  ' hidrolik asit' yazıldı.

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) Şeyma Subaşı’nın yeni çıkan kitabında cilt temizliği için kullanılan 'Hyaluronik asit' yerine ' hidrolik asit' yazıldı. Okurların, “Kitapta cilt ve güzellik için tuz ruhu öneriliyor” diyerek Seyma Subaşı hakkında yaptığı şikayet, savcılık tarafından takipsizlikle sonuçlandı. Savcılık, 'kovuşturmaya yer yok' kararında hatanın yayınevinin basım hatası sonucu olduğunu, Subaşı'nın suç işleme kastının bulunmadığını belirtti.

Şeyma Subaşı’nın yeni çıkan kitabı “Sadece Şeyma”yı okuyan bazı okurlar, “Kitapta cilt ve güzellik için tuz ruhu öneriliyor” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Şeyma Subaşı’nın özel hayatını anlattığı “Sadece Şeyma” haziran ayında çıkmıştı. Subaşı’nın, Acun Ilıcalı ile boşanmasından sonra çıkardığı kitabın “Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım” başlıklı bölümünde ' hidrolik asit' ve nemlendiriciyi unutma” tavsiyesi yer almıştı.

“ASİTLER KARIŞTI”

Kitapta güzellik için tuz ruhu önerildiğini iddia eden okurlardan Tunç Deniz Yüksel ve Şura Hacıömeroğlu, Şeyma Subaşı hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na kitapta hidrolik asit yer alması nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu. Savcıya ifade veren Subaşı, kitapta basımevi cilt bakımı için kullanılan 'Hylaluronik asit' yerine 'Hidrolik asit' yazıldığını belirterek suç işleme kastının olmadığını, hatanın fark edilmesi üzerine yayınevinde dağıtılmayan kitaplarda hatanın düzeltildiğini belirtmişti.

YAYINEVİ HATASI

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, basım sırasında meydana gelen yazım yanlışı sebebi ile kitapta sehven hidrolik asit yazıldığını esasen yüz temizleme maddesi olan hyaluronik asit yazılması gerektiğini belirterek Subaşı'nın suç kastı ile hareket etmediği belirtti. Atılı suçun unsurları itibarıyla oluşmadığının anlaşıldığını belirten savcılık, 'kovuşturmaya yer yok' kararı verdi.

Hyaluronik asit cilt bakımı için kullanılırken, hidroklorik asit ise halk arasında “tuz ruhu” olarak bilinen ev temizliğinde kullanılan zehirli bir asit.

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