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"Seyr-i Sefain İdaresi'nden Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 19:18 | Son Güncelleme

Küratör ve koleksiyoner Reşit Mehmet Erol: - "Denize gereken önemi vermemiz lazım. Çünkü gemi nereye giderse gitsin Türk toprağıdır. Bayrağını taşır"

İSTANBUL (AA) - Denizcilik Bankası T.A.O.'nun eski Genel Müdürü merhum Celalettin Erol'un oğlu Reşit Mehmet Erol'un Rahmi M. Koç Müzesi'ne bağışladığı ve müzenin koleksiyonuna ait parçaların bir araya getirilmesi ile oluşturulan "Seyr-i Sefain İdaresi'nden Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne" sergisi ziyarete açıldı.

Rahmi M. Koç Müzesi'nde sanatseverlerle buluşan serginin küratörlüğünü de üstlenen Reşit Mehmet Erol, burada yaptığı konuşmada, "Denizciliğe olan ilgim çocukluk yıllarımda başladı. Ben bu camianın içinde büyüdüm ve bir koleksiyona başladım. Amacım biriktirmek değil öğrenmekti. Elime alıp incelemek için satın alıyordum." dedi.

Erol, oluşturduğu koleksiyonu gelecek nesillere aktarılabilmesi için Rahmi M. Koç Müzesi'ne bağışladığını, bunun annesi ve babasının da vasiyeti olduğunu söyledi.

Denizciliğe gereken önemin verilmediğinin altını çizen Erol, şunları kaydetti:

"İstanbul'un denizinin kullanılması gerekir. Hiçbir masrafı yok. Bir yolcu gemisi yaklaşık 2 bin kişi taşıyor. İskeleler tekrar açılır, iyi de hizmet verilirse dolup taşar. Denize gereken önemi vermemiz lazım. Çünkü gemi nereye giderse gitsin Türk toprağıdır, bayrağını taşır. Bir limana girerken kendi toprağınızla gidiyorsunuz. Türk kanunları geçer orada."

Sergide Osmanlı'nın son yüzyılından başlayıp Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve gelişme dönemine uzanan sivil denizcilik tarihi izleyiciyle buluşuyor.

Koleksiyonda bağışlanan eserlerin yanı sıra Erol Ailesi arşivinden belgeler, objeler, fotoğraflar ve efemeralar da sergide yer alıyor.

Sergi 29 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Denizcilik sergi

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