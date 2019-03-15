- Seyrantepe TEM otoyolu kenarında incelenen şüpheli paketten el yapımı patlayıcı ve bomba düzenekleri çıktı. Patlayıcı, bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi.

IHAAW160743-ASA\/15-03-2019 \n- Seyrantepe TEM otoyolu kenar\u0131nda incelenen \u015f\u00fcpheli paketten el yap\u0131m\u0131 patlay\u0131c\u0131 ve bomba d\u00fczenekleri \u00e7\u0131kt\u0131. Patlay\u0131c\u0131, bomba imha uzmanlar\u0131 taraf\u0131ndan etkisiz hale getirildi. \n15.03.2019 16:07:43 TSI\nNNNNHer par\u00e7as\u0131 camdan yap\u0131ld\u0131! Ayval\u0131k'ta '\u0130klim \u0130\u00e7in Okul' grevine destekSayg\u0131 g\u00f6rmek i\u00e7in kendisini emekli vali olarak tan\u0131tan \u015fah\u0131s g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131
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