Seyrek saçlar için kışın; havuç, ceviz ve fındık

Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, saç dökülmesi sonrasında saçlarda seyrelme oluştuğunu söyledi. Özellikle kışın sağlıklı beslenerek seyrek saçların kuvvetlendirilmesi gerektiğini belirten Gülgör, bol bol havuç, ceviz ve fındık tüketilmesini tavsiye etti.

Saç dökülmesi rahatsızlığının insanların sosyal hayatının yanı sıra psikolojisini de olumsuz etkilediğini belirten Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, bu sorunun; hastalıklar, hormonal dengesizler veya genetik kaynaklı olabileceğini söyledi. Gazi Hastanesi Saç Ekim Merkezi Direktörü Gülgör, "Saçlarınız tamamen dökülmemiş ve saçlarınızın arasında seyrelmeler ve açılmalar görülmüş ise bu gibi durumlarda ideal bir saç ekimi için uygun bir adaysınız demektir. Kadınlarda da seyrek saça ekim yapılabilir; ancak uygun aday olup olmadığını donör (ense) alanındaki saç köklerinin oranı belirler" dedi.

Gülgör, kışın sağlıklı saçlar için alınabilecek sebze ve meyveler hakkında bilgi vererek; ıspanak, brokoli, havuç, yumurta, ceviz, fındık gibi yiyeceklerin önemli olduğunu belirtti. Gülgör ayrıca, "Omega 3 yağ asitleri içerir. Saç dökülmelerine karşı kalkan görevi görmektedir. Lütfen ara öğünlerde ceviz ve fındık badem tüketmeniz gerekmektedir. İçeriğindeki protein sayesinde saçlarınız sağlığına kavuşarak canlanmasına yardımcı olur. Düşük yağlı süt ve yoğurt saç sağlığı açısından çok önemlidir. Protein alımı için ara ve ana öğünlerde muhakkak tüketmelisiniz. B4 vitamini (patates) saç folikülleri için oldukça önemli ve besleyicidir. Çinko protein ve vitamin açısından oldukça zengindir. Saçlarınızın sağlıklı uzamasına yardımcı olacaktır. Saçlarınızı her gün yıkamak yerine lütfen 3 günde bir yıkamakta önemlidir" şeklinde konuştu.