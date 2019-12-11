Seyşeller: İklim değişikliğiyle mücadelede özgün bir yol seçen ada ülkesi

"Bu yaşa kadar geldim ve gördüm ki balıklar giderek küçülüyorlar, hem de hızla" diyor ihtiyar balıkçı. Genç torunuyla birlikte balık avına çıkmışlar.

"Eğer biz balıkçılar, balık stokları için gerekli sorumluluğu üzerimize almazsak, bunu kim yapacak? Eğer biz harekete geçmezsek, gelecekte çocuklarımıza yedirecek balık bulmakta çok zorlanacağız."

Darryl adındaki bu balıkçı, on yıllardır yaşadığı yerdeki koylarda balık avına çıkıyordu. Ta ki yılın altı ayı burada avlanmaya gönüllü olarak son veren yerel balıkçılarla bir proje başlatana dek. Darryl ve ekibi, ava çıkmadıkları dönemde balıkların boyutlarını incelemeye başladı. Avlanma yasağı sayesinde biraz büyümelerini umarak.

"Burası, bu deniz bizim ofisimiz" diyor Darryl ve ekliyor:

"Sizler çalışmak için her gün ofise gidiyorsunuz. Biz de buraya geliyoruz. Hayatımızı buradan kazanıyoruz. Bu yüzden de denizlerimizi korumak zorundayız."

Denizleri koruma planı

Darryl'in projesi, öncü bir denizleri koruma planının fon sağladığı çok sayıdaki tasarıdan biri.

Seyşeller, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir anlaşma yaparak, iklim değişikliğinin okyanuslara olan olumsuz etkisiyle mücadele etmek için milli borcunun yüzde 5'ini nakit karşılığı takas etti.