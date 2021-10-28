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''Şeytan çıkaracağım'' deyip 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunmuştu! Karar verildi

28.10.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla’da İngilizce dersi verdiği komşusunun çocuğu E.M.U’ya (13) "Şeytan çıkaracağım" diyerek cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen tutuklu sanın B.A.E., 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçun işleniş biçimini dikkate alarak cezada indirim yapılmadı. B.A.E., savunmasında "Ben kesinlikle böyle bir şey yapmadım" dedi. Sanığın mağdur çocuğun gözlerini siyah bir bezle bağlayarak soyunmasını istediği ifade edildi.

''Şeytan çıkaracağım'' deyip 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunmuştu! Karar verildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede İngilizce öğretmeni sanık B.A.E.’nin 8 Eylül 2019’da özel ders verdiği karşı komşusu E.M.U.’yu (13) gece saatlerinde telefonla aradığı anlatıldı. Mağdur çocuğun evde yalnız olması üzerine sanığın mağduru evine çağırdığı belirtilen iddianamede, sanığın mağdur çocuğa 50 lira para vermek istediğini söyleyerek "Bu parayı sana papaz gönderdi" dediği anlatıldı. Sanığın mağdur çocuğa Hristiyanlıkla ilgili hikayeler anlattığı, dua okuyup şeytan çıkaracağını söylediği kaydedilen iddianamede, sanık B.A.E.’nin mağdur çocuğun gözlerini siyah bir bezle bağlayarak çocuğun soyunmasını istediği ifade edildi. İddianamede sanığın dua türü bir şeyler söyleyerek mağdur çocuğa "Şeytanlar çıkacak" dedikten sonra cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

22 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Mağdur çocuğun evine döndüğünde annesine ağlayarak "Anne dün gece çok kötü şeyler oldu, B.A.E. bana çok kötü şeyler yaptı" dediği anlatılan iddianamede, sanığın suçlamayı kabul etmediği fakat gece saat 02.00 sıralarında çocuk yaşta olan mağdurla konuşmak istemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Soruşturma aşamasında tutuklanan sanık B.A.E.’nin "Eğitici, öğretici yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından çocuğun cinsel istismarı" suçundan 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

"BEN KESİNLİKLE BÖYLE BİR SUÇU İŞLEMEDİM"

Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık B.A.E. getirildi. Duruşmada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Bilal Karaoğlu ile sanık avukatı da yer aldı. Avukat Karaoğlu, sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin suçu işlediğine dair delil bulunmadığını öne sürerek beraat etmesini istedi. Son sözü sorulan sanık B.A.E. ise "Ben kesinlikle böyle bir suçu işlemedim. Böyle bir eylemi gerçekleştirecek birisi değilim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

İNDİRİM UYGULANMADAN 16 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

Hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, sanık B.A.E.’yi 15 yaşını doldurmamış mağdura karşı işlediği 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın suç öncesi ve sonrasındaki davranışları, suçun işleniş biçimi dikkate alan heyet, cezada indirim yapmadı. Mahkeme, kararla birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Tuzla
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