Şeytan Deresi'ndeki balık ölümlerine soruşturma

Ali Can ZERAY- Metin KARAKUŞ/BABAESKİ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Şeytan Deresi'nde meydana gelen balık ölümleriyle ilgili bir fabrikadan dereye atık su bırakıldığı belirlenirken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Babaeski Ziraat Odası Başkanı Şahin Arslan, balık ölümlerinin zehirli kimyasal atıktan kaynaklandığını söyledi.

Kırklareli'ndeki Şeytan Deresi'nde, 2 gündür, henüz belirlenemeyen nedenle binlerce balık ölümü meydana geldi. Derenin Babaeski ilçesinden geçen bölümünde balık ölümleri sürerken, ölü balıkların büyük bölümü kıyılara vurdu. Hayvanların su içtiği, çiftçilerin bahçelerini suladığı Şeytan Deresi'ndeki balık ölümleri, halk arasında tedirginliğe yol açarken, yapılan anonslarla bölge sakinleri, dere suyunu kullanmaması için uyarıldı.

Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, sudan ve ölü balıklardan numune alarak, inceleme başlattı. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de balık ölümleriyle ilgili çevrede yaptığı incelemede, Değirmencik köyü Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikanın atık sularının Şeytan Deresi'ne bırakıldığını tespit etti. Kırklareli Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı.

'KİMYASAL ATIKTAN KAYNAKLANIYOR'

Babaeski Ziraat Odası Başkanı Şahin Arslan, balık ölümlerinin zehirli kimyasal atıktan kaynaklandığını savunarak, "Değirmencik'ten, Kırklareli Barajı'ndan gelen bu suyumuz bize ulaşana kadar çevresinde fabrikalar bulunuyor. Birilerinin dereye hafta sonu bu kimyasalı, zehri bıraktığını düşünüyoruz. Dolayısıyla buraya 2- 3 günde su ulaştığında ne yazık ki olumsuz sonuçlar görünmemekte ve geçtiğimiz yıllarda yapılan laboratuvar sonuçlarında, balık ölümlerinin oksijenden ölüm olaylarının yaşandığı bildirildi; ama biz bunun böyle olmadığını biliyoruz. Bundan sonra bu balık ölümlerinin yaşanmaması için bizim yetkililerden sadece para cezaları değil hapis cezalarının da gündeme getirilmesi ve yasal düzenlemenin yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Babaeski Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Hülya Güder ise "Yetkilileri bilgilendirdik, daha sonra balıklardan ve su numunesi de alınarak tahlile gönderildi. Şimdi soruşturma aşamasında. Tahlil sonuçlarını bekliyoruz. Bu doğa katliamının, insanların ve hayvanların sağlığına zarar verecek derecede olan bu katliamı yapanların bir an önce cezalandırılmalarını istiyoruz ve dereye kirli atık bırakabilecek işletmelerin, sık sık denetlenmelerini talep ediyoruz" dedi.

Doğal Yaşamı Koruma Vakfı Babaeski Sorumlusu Gülsüm Kaynaktar da dereden gelen suyla tarım arazilerinin sulandığına dikkat çekerek, "Bu yapılan insanların yaşam hakkına yapılan çok büyük saygısızlıktır. Vahşi bir katliamdır. Buranın Ergene Nehri olmasına izin vermeyeceğiz. Bizim deremizden gelen bu suyla, tarım arazileri sulanıyor, hayvancılık yapılıyor. Her anlamda doğayı katletmiş oluyorsunuz. Bizim dernek olarak sürecin takipçisi olacağız. Bu tür olaylara sürekli karşılaşıyoruz, gerekli yaptırımların uygulanmadığını düşünüyoruz" diye konuştu.