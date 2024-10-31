HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Şeytan kostümüyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde koşmuştu! Sebebini açıkladı

Şeytan kostümüyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde koşmuştu! Sebebini açıkladı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
31.10.2024 22:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeytan kostümüyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde koşan kişi sosyal medyanın gündemine oturdu. Tuhaf şovla hem kendini hem başkasını tehlikeye atan 24 yaşındaki Engincan konuştu. İşte o kostümle köprüde yürüyen kişinin amacı...

Şeytan kostümüyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde koşmuştu! Sebebini açıkladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde dün gece ilginç bir olay meydana geldi. Bir kişi, şeytan kostümüyle köprüde koşarken, o anları yoldan geçen sürücüler görüntüledi.

ÜNLÜ OLMAK İÇİN YAPTI!

Tek amacı ünlü olup konuşulmaktı... Şeytan kostümüyle koşan kişi Show Haber'e konuştu. 'Şeytanın pabucunu ters giydirmeye geldim' diyen Şeytan kostümlü kişi Engincan Engin o şeytanlığı ünlü olmak için yapmış!

Screenshot_4

24 yaşındaki Engincan Engin, arkadaşlarıyla evde otururken bir anda iddialaşmaya başladı.İddia ise 15 Temmuz Şehitler köprüsüne çıkıp koşmaktı. Lakabı 'Yapamazsın Engincan' olan kişi o iddiayı kazanmak için yaptı. Şeytan kıyafetini giyip arkadaşlarıyla 15 Temmuz Şehitler köprüsüne çıktı ve koştu.

Engincan Engin'in bu ilk çılgınlığı değilmiş! Çiğ balık yiyerek buz gibi havada denize de atlamış!

Screenshot_3

"BİLSEYDİM YAPMAZDIM"

Görüntüler sosyal medyada yayılınca gözaltına alındı. Ona ve arkadaşına 3 bin TL para cezası kesildi.

Muhabirin, 'kendinizi ve diğer herkesi riske attınız, bunu yaparken düşünmediniz mi?' sorusuna ise, "Pişman olduğumu belirttim, bunun bu seviyelere gideceğini bilseydim böyle bir şey yapmazdım." yanıtını verdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü şeytan
En Çok Okunan Haberler
Eski futbolcuya kapkaç saldırısı! Çantasını kurtardı ama...

Eski futbolcuya kapkaç saldırısı! Çantasını kurtardı ama...

Hollywood'daki ünlüler Türkiye'yi tercih ediyor! "Sadece saç ekimi yapılmıyor"

Hollywood'daki ünlüler Türkiye'yi tercih ediyor! "Sadece saç ekimi yapılmıyor"

İsrail'den kaçıp o ülkeye yerleşiyorlar! Vatandaşlık başvurularında artış

İsrail'den kaçıp o ülkeye yerleşiyorlar! Vatandaşlık başvurularında artış

Özgür Özel'in 'Ahmet Özer' çağrısına yanıt vermeyip gelmemişti! Fatih Portakal'dan çarpıcı Mansur Yavaş iddiası

Özgür Özel'in 'Ahmet Özer' çağrısına yanıt vermeyip gelmemişti! Fatih Portakal'dan çarpıcı Mansur Yavaş iddiası

Hablemitoğlu suikastı davasında ara karar! Savcıya tehdit dolu sözler: 'Elinden geleni ardına koyma'

Hablemitoğlu suikastı davasında ara karar! Savcıya tehdit dolu sözler: 'Elinden geleni ardına koyma'

Karşılarında çöp yığını buldular! "100 kamyon mal getireceğim"

Karşılarında çöp yığını buldular! "100 kamyon mal getireceğim"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.