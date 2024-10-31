Şeytan kostümüyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde koşmuştu! Sebebini açıkladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde dün gece ilginç bir olay meydana geldi. Bir kişi, şeytan kostümüyle köprüde koşarken, o anları yoldan geçen sürücüler görüntüledi.

ÜNLÜ OLMAK İÇİN YAPTI!

Tek amacı ünlü olup konuşulmaktı... Şeytan kostümüyle koşan kişi Show Haber'e konuştu. 'Şeytanın pabucunu ters giydirmeye geldim' diyen Şeytan kostümlü kişi Engincan Engin o şeytanlığı ünlü olmak için yapmış!

24 yaşındaki Engincan Engin, arkadaşlarıyla evde otururken bir anda iddialaşmaya başladı.İddia ise 15 Temmuz Şehitler köprüsüne çıkıp koşmaktı. Lakabı 'Yapamazsın Engincan' olan kişi o iddiayı kazanmak için yaptı. Şeytan kıyafetini giyip arkadaşlarıyla 15 Temmuz Şehitler köprüsüne çıktı ve koştu.

Engincan Engin'in bu ilk çılgınlığı değilmiş! Çiğ balık yiyerek buz gibi havada denize de atlamış!

"BİLSEYDİM YAPMAZDIM"

Görüntüler sosyal medyada yayılınca gözaltına alındı. Ona ve arkadaşına 3 bin TL para cezası kesildi.

Muhabirin, 'kendinizi ve diğer herkesi riske attınız, bunu yaparken düşünmediniz mi?' sorusuna ise, "Pişman olduğumu belirttim, bunun bu seviyelere gideceğini bilseydim böyle bir şey yapmazdım." yanıtını verdi.