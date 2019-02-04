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Şeytan Sofrası’nda göçmen kuşların yuvalandığı alanlar temizlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 17:55 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Ayvalık Belediyesi ve TEMA Temsilciliği, Dünya Sulak Alanlar Günü kutlamaları kapsamında Şeytan Sorfarsında göçmen kuşların yuvalandığı alanları temizledi.

Şeytan Sofrası’nda göçmen kuşların yuvalandığı alanlar temizlendi

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık Belediyesi ve TEMA Temsilciliği, Dünya Sulak Alanlar Günü kutlamaları kapsamında Şeytan Sorfarsında göçmen kuşların yuvalandığı alanları temizledi.
TEMA Ayvalık Temsilciliği ve Ayvalık Belediyesi işbirliğinde Sarımsaklı girişinde yer alan Şeytan Sofrası’nda çevre temizliği yaptı. Dünya Sulak Alan Günü nedeniyle, düzenlenen temizliğe aralarında Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer'in de bulunduğu yaklaşık 50 kişi katıldı. Minik TEMA grubu ve TEMA Ayvalık gönüllülerinin yanı sıra ilçede yaşayan Alman, İngiliz, Pakistan ve Avusturalya uyruklu vatandaşların da katıldığı etkinlikte Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce katılımcılara çöp torbası ve eldiven dağıtıldı. Türkiye'nin de mahalli önemdeki 9 sulak alandan biri olan Şeytan Sofrası lagününde poşet ve plastik atıklar ağırlıklı olmak üzere 2 çöp taksi dolusu atık toplandı.
Ayvalık'ın sulak alanları temizliğine katıldıklarını belirten Belediye Başkanı Rahmi Gençer, “Sulak alanlarının önemini hatırlatmak, tekrar insanlara fark ettirmemiz lazım. Sulak alanlar binlerce yıldır birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Eğer bunları yok eder, doldurup üstlerini örter ve pisletirsek dünyadaki yaşama zarar vermiş oluruz. Burası göçmen kuşların evi. Biz nasıl seyahate gidip geri geldiğimizde evimizin yıkıldığını görsek nasıl çaresiz kalırız ? Bazen düşüncesizce bu alanları pisletiyoruz, dolduruyoruz. Bataklık diyoruz, sinek yuvası diyoruz ama binlerce yıldır kuşlara ve çok sayıda canlıya ev sahipliği yapan alanlarla ilgili farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz" dedi.

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Şeytan Sofrası’nda göçmen kuşların yuvalandığı alanlar temizlendiŞeytan Sofrası’nda göçmen kuşların yuvalandığı alanlar temizlendiŞeytan Sofrası’nda göçmen kuşların yuvalandığı alanlar temizlendiŞeytan Sofrası’nda göçmen kuşların yuvalandığı alanlar temizlendi

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