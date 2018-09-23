Mo Huanjing adlı dadı, Şubat ayında ölüm cezasına çarptırılmıştı.
Çin'de kasıtlı ev yakıp anne ve 3 çocuğunun ölümüne neden olan dadı idam edildi
1 / 11
Mahkeme kayıtlarına göre, Mo yangından kurtaracağı aileden daha kolay borç alabileceğini düşündü.
2 / 11
Ancak 18 katlı apartmandaki yangın bir anda büyüyünce anne Zhu Xiaozhen ile 6, 9 ve 11 yaşlarındaki 3 çocuğu öldü.
3 / 11
Haziran 2017'deki yangın sırasında baba Lin Shengbin evde değildi.
4 / 11
Mo'nun çakmakla oturma odasında yangın çıkarttıktan sonra kaçtığı belirtiliyor.
5 / 11
'Şeytan sonunda idam edildi'
6 / 11
Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Weibo'da 2,6 milyon takipçisi olan Lin Shengbin, dadının idam edildiği haberini "Şeytan Mo Huanjing sonunda idam edildi."
7 / 11
"Haberi duyunca gözyaşlarıma hakim olamadım. Annemleri aradım. Annem de ağladı ve herkesin uzun zamandır bu haberi beklediğini söyledi" sözleriyle duyurdu
8 / 11
Lin'in, karısı ve çocuklarının mezarlarının fotoğraflarını paylaştığı mesajına 108 bin kullanıcı yorum yaptı. Birçok kullanıcı da, idam haberini duyunca ağladıklarını yazdı.
9 / 11
2017'de komşu ülke Moğolistan'da kaldırıldıktan sonra Çin'de idam cezası daha sık tartışılmaya başlandı. İdam cezasını destekleyenler, sık sık bu olayı örnek gösterdi.
10 / 11
Çin'in her yıl tüm ülkelerdekinin toplamından daha fazla sayıda kişi idam ettiği belirtiliyor.
11 / 11
Uluslararası Af Örgütü'ne göre ülkede her yıl binlerce kişi idam ediliyor.
Okuyucu Yorumları 1 yorum