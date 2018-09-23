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Şeytan sonunda idam edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 23.09.2018 10:39 | Son Güncelleme

Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinde bir evi kasıtlı olarak yakarak bir anneyle 3 çocuğunu öldürmekten hüküm giyen dadı idam edildi.

Mo Huanjing adlı dadı, Şubat ayında ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Çin'de kasıtlı ev yakıp anne ve 3 çocuğunun ölümüne neden olan dadı idam edildi

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Mahkeme kayıtlarına göre, Mo yangından kurtaracağı aileden daha kolay borç alabileceğini düşündü.
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Ancak 18 katlı apartmandaki yangın bir anda büyüyünce anne Zhu Xiaozhen ile 6, 9 ve 11 yaşlarındaki 3 çocuğu öldü.
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Haziran 2017'deki yangın sırasında baba Lin Shengbin evde değildi.
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Mo'nun çakmakla oturma odasında yangın çıkarttıktan sonra kaçtığı belirtiliyor.
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'Şeytan sonunda idam edildi'
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Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Weibo'da 2,6 milyon takipçisi olan Lin Shengbin, dadının idam edildiği haberini "Şeytan Mo Huanjing sonunda idam edildi."
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"Haberi duyunca gözyaşlarıma hakim olamadım. Annemleri aradım. Annem de ağladı ve herkesin uzun zamandır bu haberi beklediğini söyledi" sözleriyle duyurdu
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Lin'in, karısı ve çocuklarının mezarlarının fotoğraflarını paylaştığı mesajına 108 bin kullanıcı yorum yaptı. Birçok kullanıcı da, idam haberini duyunca ağladıklarını yazdı.
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2017'de komşu ülke Moğolistan'da kaldırıldıktan sonra Çin'de idam cezası daha sık tartışılmaya başlandı. İdam cezasını destekleyenler, sık sık bu olayı örnek gösterdi.
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Çin'in her yıl tüm ülkelerdekinin toplamından daha fazla sayıda kişi idam ettiği belirtiliyor.
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Uluslararası Af Örgütü'ne göre ülkede her yıl binlerce kişi idam ediliyor.
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çin idam yangın dadı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
e tabiki idam edecek böyle mahlukların dünyamızda yaşamasını kim doğru bulur hayvani iç güdüler bile bir insanı yakmakdan daha mahsumdur. mahsum insanı öldürürsen sende ölürsün bukadar basit ve net olmalı ülkemizde benim askermi evlatlarımızı katledeceksin sonrada ömür boyu yaşama hakkı verilecek bildiğin hediye katil ruhlulara. idam istiyoruzzz devletimizden reis meclis açılır açılmaz idam yasalaşmalı.
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