Mo Huanjing adlı dadı, Şubat ayında ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Çin'de kasıtlı ev yakıp anne ve 3 çocuğunun ölümüne neden olan dadı idam edildi

1 / 11 Mahkeme kayıtlarına göre, Mo yangından kurtaracağı aileden daha kolay borç alabileceğini düşündü.

2 / 11 Ancak 18 katlı apartmandaki yangın bir anda büyüyünce anne Zhu Xiaozhen ile 6, 9 ve 11 yaşlarındaki 3 çocuğu öldü.

3 / 11 Haziran 2017'deki yangın sırasında baba Lin Shengbin evde değildi.

4 / 11 Mo'nun çakmakla oturma odasında yangın çıkarttıktan sonra kaçtığı belirtiliyor.

5 / 11 'Şeytan sonunda idam edildi'

6 / 11 Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Weibo'da 2,6 milyon takipçisi olan Lin Shengbin, dadının idam edildiği haberini "Şeytan Mo Huanjing sonunda idam edildi."

7 / 11 "Haberi duyunca gözyaşlarıma hakim olamadım. Annemleri aradım. Annem de ağladı ve herkesin uzun zamandır bu haberi beklediğini söyledi" sözleriyle duyurdu

8 / 11 Lin'in, karısı ve çocuklarının mezarlarının fotoğraflarını paylaştığı mesajına 108 bin kullanıcı yorum yaptı. Birçok kullanıcı da, idam haberini duyunca ağladıklarını yazdı.

9 / 11 2017'de komşu ülke Moğolistan'da kaldırıldıktan sonra Çin'de idam cezası daha sık tartışılmaya başlandı. İdam cezasını destekleyenler, sık sık bu olayı örnek gösterdi.

10 / 11 Çin'in her yıl tüm ülkelerdekinin toplamından daha fazla sayıda kişi idam ettiği belirtiliyor.